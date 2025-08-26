6 خطوات لضمان بداية عام دراسي سلسة

انطلقت، صباح أمس، الدراسة في مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة، ومدارس الشراكات، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2026- 2025، تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، حيث توافد الطلبة منذ ساعات الصباح الباكر على مدارسهم، وعملت المدارس بطاقتها الاستيعابية وسط التزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالحضور بنسبة تصل إلى 100%، أمّا الحضور الطلابي فشكَّل نحو 85%.

وحدّدت دائرة التعليم والمعرفة ست خطوات يجب على ذوي الطلبة اتباعها، لضمان بداية مدرسية سلسة تتماشى مع السياسات التعليمية، مشددة على أن أولياء أمور الطلبة شركاء أساسيون في مسيرة تعليم أبنائهم.

وتفصيلاً، أكد الإداريون في مدارس حكومية وخاصة: محمد البلوشي وأحمد نجيب وأسامة نصر ومنى هلال وريم صلاح، الانتهاء من الاستعدادات كافة للعام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق خلال الفترة الماضية لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أن إدارات المدارس وضعت خططاً استباقية متكاملة قبل نهاية العام الدراسي الماضي، تم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية لضمان الاستعداد التام لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بكل عناصرها من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة.

وذكر المعلمون: أشرف محمود وعادل جبر وليلى حماد وميسون خيري، أن اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، شهد بداية سلسة، حيث راوحت نسبة حضور الطلبة ما بين 85 و90%، بينما التزمت الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية التزاماً كاملاً بالحضور.

وعزوا نسب الغياب إلى سفر بعض الطلبة أو لظروف مرضية، مشيرين إلى توقعهم ارتفاع نِسَب الحضور خلال الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأكد المعلمون: محمد جمعة وحميد علي وسامر مهدي ومريم الرشيدي وولاء حامد، تنظيم بعض المدارس دوام الطلبة على ثلاث أو أربع مراحل، حيث انتظم في اليوم الأول طلبة الصفوف من السابع إلى الـ12، وينتظم اليوم طلبة الصفوف من الثالث إلى السادس، على أن يبدأ طلبة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني دوامهم المدرسي الخميس المقبل.

واستقبلت مدارس، أمس، طلبة الصفوف من التاسع إلى الـ12، وتستقبل اليوم طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، يتبعهم طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، فيما يبدأ طلبة رياض الأطفال دوامهم المدرسي الإثنين المقبل، لضمان تسكين الطلبة في صفوفهم.

ودعت دائرة التعليم والمعرفة ذوي الطلبة إلى القيام بست خطوات لضمان بداية مدرسية سلسة، شملت: النوم الصحي، والحقيبة المدرسية الخفيفة، وخيارات الطعام الصحي، وتشجيع الطلبة على الالتزام بتعليمات السلامة، وممارسة النشاط البدني، إضافة إلى المشاركة الفعالة في العملية التعليمية.

ودعا الأطباء وأخصائيو التغذية: محمد عمران وليان أيوب وهشام يوسف ومريم مسعود وإيناس عبود، إلى بدء الطلبة بالعودة التدريجية إلى عادات نوم منتظمة وفق مواعيد الدراسة، بما يضمن حصول الأبناء على قسط كافٍ من النوم لا يقلّ عن ثماني ساعات ليتمكنوا من الاستعداد ليوم دراسي حافل بالنشاط والحيوية، إضافة إلى الاستعداد النفسي لتجربة دراسية إيجابية، وتهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد والتحدث معه عن مخاوفه وسبل طلب المساعدة.

وأكدوا أهمية إعداد وجبات غنية بالفيتامينات لمد الطالب بالطاقة خلال يومه الدراسي، وعدم إهمال وجبة الإفطار، التي يُفضل أن تحتوي على فواكه وخضراوات وأغذية غنية بالألياف، إلى جانب تذكير الطلبة بشرب كميات كافية من الماء للحد من خطر الإصابة بالجفاف.

خطوات أساسية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أهمية النوم الصحي بتشجيع الأطفال عليه مبكراً، والتأكد من خفة وزن الحقائب لحماية العمود الفقري، وتجهيز وجبات متوازنة وآمنة من مسببات الحساسية، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية، ومن ربط أحزمة الأمان وإفهام الأطفال تعليمات ركوب الحافلة المدرسية، وتشجيعهم على اللعب والحركة والاستمتاع بالرياضة من أجل نمو صحي، إضافة إلى المشاركة الفعالة من خلال التعاون مع المدرسة لدعم عملية التعلم والنمو.