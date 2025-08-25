الحافلات المدرسية تعود إلى شوارع المنطقة الشرقية إيذاناً ببدء العام الدراسي

عادت صباح اليوم الحافلات المدرسية الصفراء إلى شوارع مدن المنطقة الشرقية، حاملة الطلبة في طريقهم إلى مدارسهم، لتعلن انطلاقة العام الدراسي 2025 – 2026 وسط أجواء مفعمة بالحيوية بعد عطلة صيفية امتدت لشهرين.

وشهدت الساعات الأولى من النهار حركة نشطة في الطرق المؤدية إلى المدارس، حيث حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم، خصوصاً طلبة المرحلة الأولى، مستفيدين من مرونة ساعات العمل التي أتاحت لهم البقاء معهم لعدة ساعات، فيما أسهمت مشاركة أولياء الأمور أبنائهم الطلبة في تهيئة الأجواء وتقليل رهبة العودة، ما ساعد الطلبة على الاندماج سريعاً في أجواء الدراسة.

وتزينت مداخل المدارس بالأقواس من البالونات والألوان الزاهية، فيما أعدت الإدارات فعاليات ترفيهية كشخصيات كرتونية وزعت الهدايا والبالونات على الصغار، لتضفي أجواء بهجة وتشجعهم على بداية مريحة، كما هيأت الإدارات صالات الاستقبال والصفوف والمرافق التعليمية والأنشطة الرياضية بديكورات ملونة، في حين بادر المعلمون والإداريون إلى مرافقة الطلبة وتعريفهم بفصولهم ومرافقهم، لضمان بداية سلسة ومشجعة.

وعلى الصعيد الأمني، عززت القيادة العامة لشرطة الفجيرة انتشارها الميداني منذ ساعات الفجر الأولى، ودفعت بدوريات لتنظيم حركة السير وتأمين مرور الحافلات والمركبات الخاصة، ما أسهم في تفادي الازدحام وضمان وصول الطلبة بأمان.

وفي مدينة كلباء، كان لشرطة المنطقة الشرقية حضور مميز، حيث استقبلت الطلبة عند بوابات المدارس وقدمت لهم الهدايا الرمزية، في مبادرة إنسانية عززت أجواء الترحيب ورسخت الطمأنينة لدى الأطفال والأسر، مؤكدة دورها المجتمعي إلى جانب مهامها الأمنية.

وضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز روح الإيجابية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، نظمت بلدية دبا الفجيرة مبادرة لتوزيع هدايا على أطفال روضة النهار بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد وجاءت هذه اللفتة لإدخال الفرح على قلوب الأطفال وتشجيعهم على استقبال عامهم الدراسي بحماس وسعادة، تأكيداً على دور البلدية في دعم الأنشطة المجتمعية وغرس قيم البهجة والتفاؤل في أبناء الوطن.

وشهد اليوم الأول مشاركة واسعة من أولياء الأمور الذين اصطحبوا أبناءهم إلى المدارس وحرصوا على توثيق اللحظات الأولى بالصور التذكارية في الساحات المزينة بالبالونات والألوان وبدت ملامح الحماس واضحة على وجوه الطلبة الذين استعادوا أجواء المدرسة ولقاء الأصدقاء بعد انقطاع طويل.