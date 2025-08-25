6 مشاهد.. "الإمارات اليوم" ترصد ملامح انطلاق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد

رصدت «الإمارات اليوم» العودة المدرسية في مدارس أبوظبي للعام الدراسي 2025-2026، تحت شعار "من المهارة إلى الصدارة".

وتوافد الطلبة منذ ساعات الصباح الباكر على مدارسهم، التي عملت بكافة طاقتها الاستيعابية وسط التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالحضور بنسبة تصل إلى 100 %.

وتم توزيع الطلبة على صفوفهم، بعد أن وفرت المدارس كافة السبل والتسهيلات لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

الصورة الأولى: جاهزية المدارس

وتفصيلاً، أكد إداريون في مدارس حكومية وخاصة، محمد البلوشي، واحمد نجيب، واسامة نصر، ومنى هلال، وريم صلاح، الانتهاء من الاستعدادات كافة للعام الدراسي الجديد، وجاهزيتها لاستقبال الطلبة من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق كافة خلال الفترة الماضية لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أن إدارات المدارس وضعت خططاً استباقية متكاملة قبل نهاية العام الدراسي الماضي، تم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية لضمان الاستعداد التام لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد عبر تطوير وتحسين ودعم البيئة المدرسية بكل عناصرها من كوادر تربوية وبنية تحتية وخدمات مساندة.

الصورة الثانية: الدوام المرن

فيما أشار ذوو طلبة، محمد عبدالرحمن، واحمد شريف، وصفاء ندا، وهالة السيد، إلى حرصهم على مصاحبة أطفالهم خلال اليوم الأول لعودة المدارس، وقضاء وقت معهم داخل المدرسة وساعدهم على ذلك مرونة الدوام المدرسي، لافتين إلى أن سياسة "العودة إلى المدارس 2025- 2026"، اتاحت لذوي الطلبة مرونة كبيرة ووفرت دعما للموظفين من الآباء والأمهات من خلال السماح لهم باصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة أو المنزل في بداية العام الدراسي الجديد لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وأشادوا باستقبال إدارات المدارس للطلبة وأولياء الأمور، حيث زينت صالات الاستقبال والصفوف وصالات الأنشطة الرياضية ومصادر التعلم بالبالونات الملونة، كما وُزعت الهدايا الرمزية والعصائر والحلوى على الطلبة الصغار لتشجيعهم مع بداية عامهم الدراسي الجديد.

الصورة الثالثة: استفسارات أكاديمية

واستغل العديد من ذوي الطلبة فرصة تواجدهم في المدرسة وتواصلوا مع المعلمين للسؤال عن أهم الأمور الخاصة بالمنهاج خاصة بعد قرار تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية على طلبة رياض الأطفال، بالإضافة إلى الاستعلام عن نظام التقييم القائم على المشاريع، وآلية تنفيذه.

الصورة الرابعة: نسب الحضور

وبين معلمون، أشرف محمود، وعادل جبر، وليلى حماد، وميسون خيري، أن اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، شهد بداية سلسة، حيث راوحت نسبة حضور الطلبة ما بين 85 إلى 90%، بينما التزمت الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية التزاماً كاملاً بالحضور، وأرجعوا نسب الغياب إلى سفر بعض الطلبة أو ظروف مرضية، مشيرين إلى توقعهم بارتفاع نسب الحضور خلال الأسبوع الثاني من الدراسة.

فيما قامت مدارس خاصة بتنظيم دوام الطلبة على أيام متتالية حيث انتظم اليوم الصفوف من السابع إلى الثاني عشر فيما ينتظم غدا الثلاثاء الصفوق من الثالث حتى السادس، على أن يبدأ طلبة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني دوامهم المدرسي يوم الخميس المقبل وذلك لضمان عملية تسكين الطلبة في صفوفهم ما يترتب عليه بداية سلسة للعام الأكاديمي.

الصورة الخامسة: الحافلات المدرسية

وشهدت المناطق المحيطة بالمدارس انسيابية في حركة المرور، حيث تم وضع الحلول بزيادة عدد المواقف المخصصة للحافلات والمركبات الخاصة وتحسين انسيابية الحركة حول المدارس وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية، كما انتشرت فرق تفتيش ميدانية تابعة لمركز النقل المتكامل في عدد من مواقع المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً كل عام لتسهيل الحركة المرورية حول المدارس، فضلاً عن تحديث المواصفات الفنية للحافلات وإضافة مزايا جديدة للأمن والسلامة، منها تركيب علامة "قف" إضافية للحافلات الجديدة التي تتسع لأكثر من 40 راكب.

الصورة السادسة: تطبق لائحة السلوك

ودعت المدارس، الطلبة إلى الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول في الدراسة لاكتساب العلم والمعرفة والمهارات الحياتية والشخصية، وأكدت إدارات مدرسية خلال كلمات الترحيب بالطلبة، عملها على دعم طلابها طوال مسيرتهم التعليمية وتوفير البيئة التعليمية والمشجعة للإبداع والابتكار، إضافة إلى فرص التطوير والدعم سواء على المستوى الأكاديمي أو البرامج اللاصفية.

وأكدت إدارات مدرسية، تطبيقها منذ اليوم الدراسي الأول لائحة سلوك الطلبة التي تم تعميمها على الطلبة وذويهم قبل بداية العام الأكاديمي بالإضافة إلى تطبيق ميثاق أخلاقي ومهني ملزم للتربويين والعاملين في المدارس ينص على أن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، مع التقيد بالقيم والأعراف الأخلاقية التي تسود المجتمع الإماراتي، واحترام مشاعر المواطَنة، وتعزيز قيم المجتمع في نفوس الطلبة.