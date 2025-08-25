25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي خلال العام الدراسي 2025-2026

يشهد قطاع التعليم الخاص في دبي نمواً متسارعاً خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026، مع افتتاح 16 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، وست مدارس خاصة جديدة، إضافة إلى ثلاث جامعات دولية مرموقة تستقبل طلبتها في مختلف التخصصات.

وستسهم هذه المؤسسات التعليمية في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة، عبر توفير 11 ألفاً و٧٠٠ مقعد دراسي جديد في المدارس، وأكثر من 2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة، ما يمنح العائلات خيارات تعليمية متنوعة، ويثري تجارب التعليم والتعلّم لكل متعلم في دبي، ويُعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتعليم عالي الجودة.

وتتوزع المدارس الجديدة على النحو التالي: خمس مدارس تُقدّم المنهاج البريطاني، وهي مدرسة جيمس للبحث والابتكار في مدينة دبي الرياضية، ومدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية في سيتي أوف أرابيا، ومدرسة دبي البريطانية - ميرا، ومدرسة دبي للتخاطب بالإنجليزية في المدينة الأكاديمية، ومدرسة الفنار في ند الشبا، إضافة إلى مدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي وهي المدرسة الفرنسية الدولية الخاصة في «مدُن».

وستوفر مراكز الطفولة المبكرة الجديدة مناهج تعليمية متنوعة، حيث سيُطبِّق 11 مركزاً، منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، وتطبق ثلاثة مراكز المنهاج الإبداعي، في حين سيطبِّق مركز واحد جديد منهاج «مونتيسوري»، وآخر منهاج «مابل بير»، ويأتي ذلك استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور على خيارات تعليمية متنوعة وعالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما يشهد قطاع التعليم العالي نمواً ملحوظاً بانضمام مؤسسات أكاديمية مرموقة، من أبرزها المعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد، الذي يحتل المرتبة 27 عالمياً في تصنيف QS للجامعات حسب التخصص في إدارة الأعمال، والجامعة الأميركية في بيروت التي تحتل المرتبة 237 عالمياً، وكلية فقيه للعلوم الطبية من المملكة العربية السعودية.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «تواصل منظومة التعليم الخاص في دبي نموها من حيث الحجم والجودة والتنوع، ويعكس افتتاح هذه المدارس الجديدة ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية الجديدة هذا العام، الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لإمارة دبي، كما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، نحو ضمان توفير تعليم عالي الجودة لكل طالب في رحلته التعليمية، إن استقطاب مؤسسات دولية موثوقة ونماذج تعليمية مبتكرة، من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة تُمكّن طلبتنا من الازدهار، وتدعم في الوقت ذاته، أهداف خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».

ويضم قطاع التعليم الخاص في دبي حالياً 331 مركزاً للطفولة المبكرة، و233 مدرسة، و44 مؤسسة للتعليم العالي.

عائشة ميران:

• افتتاح المدارس ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية الجديدة، هذا العام، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لإمارة دبي.

• 11700 مقعد دراسي جديد في المدارس، و2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة.