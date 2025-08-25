«إسعاف دبي»: خطة شاملة لاستقبال العام الدراسي

أكملت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026 من خلال خطة شاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين سلامة الطلاب والكوادر التعليمية ومرتادي الطرقات، وذلك ضمن استراتيجيتها الخاصة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، أن «فريق عمل المؤسسة متمركز بالقرب من المجمعات الدراسية على مستوى الإمارة في فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في حال حدوثها».

وتتوزع 139 نقطة إسعافية في أنحاء الإمارة تعمل على مدار الساعة، مزودة بكوادر إسعافية متخصصة ومركبات إسعاف متطورة ومجهّزة بأحدث المعدات والأجهزة الإسعافية، لضمان الوصول في وقت قياسي، والتعامل مع الحالات المتنوعة، وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية.

ودعا أولياء الأمور والسائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة بشكل عام، وبالقرب من المجمعات الدراسية بشكل خاص، وإعطاء أولوية العبور للطلبة دائماً، والانتباه للحافلات المدرسية، وإعطائها أولوية الوقوف عند تحميل وإنزال الطلبة.

كما دعاهم لإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لضمان سلامة نزول أبنائهم للمدارس، وتوخي الحذر خلال فترتَي الصباح والظهيرة.