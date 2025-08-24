مع بداية العام الدراسي الجديد
محمد بن راشد: نريد تعليماً يشعل في الطلاب فضول المعرفة ويوقد شعلة الطموح ويذكي نار الشغف
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تدوينة على حساب سموه في منصة «إكس»: «غداً يبدأ عام دراسي جديد.. يلتحق فيه أكثر من مليون طالب بمدارسهم في دولة الإمارات..».
وأضاف سموه: «البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً.. بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة.. وحركة وحراكاً في كافة أنحاء بلادنا ...».
وتابع سموه: «نقول لأبنائنا: كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد.. وتحقيق إنجاز مختلف.. والارتقاء بعقولكم وطموحاتكم.. والاقتراب من أهدافكم..».
وأضاف سموه: «ونقول للمعلمين: أنتم ركيزة نهضتنا.. وصناع التغيير في مدارسنا.. لا نريد تعليمًا يملأ الطلاب بالمعرفة فقط.. بل تعليماً يشعل فيهم فضول المعرفة.. ويوقد شعلة الطموح.. ويذكي نار الشغف..».
وختم سموه بالقول: «تمنياتنا لدولة الإمارات بدوام التوفيق.. وتمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله».
