مدارس الدولة تفتح أبوابها لـ"مليون طالب وطالبة" في أولى محطات العام الدراسي الجديد غداً

تفتح مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، أبوابها غداً الاثنين 25 أغسطس، لمليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم، في أولى محطات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026.

وتستهل وزارة التربية والتعليم العام الأكاديمي الجديد بحملة وطنية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.

ثلاثة محاور رئيسة

وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسة تضم الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والركيزة الثانية التطوير من خلال صقل مهارات الطلبة، عبر شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، فيما الركيزة الثالثة التميز، من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

برنامجان مصاحبان

وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة إلى المدرسة، هما «أسرتي ملهمة»، بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان». ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.

أيام التمدرس

وبحسب التقويم المعتمد، يبلغ إجمالي أيام التمدرس 178 يوماً للعام الأكاديمي الجديد، بواقع 67 يوماً في الفصل الأول، و47 يوماً في الفصل الثاني، و64 يوماً في الفصل الثالث، بما فيها الإجازات الرسمية التي حددتها الوزارة بدقة لضمان التوازن بين أيام الدراسة وفترات الراحة.

اختبارات تشخيصية

يمتد الفصل الدراسي الأول على مدار 14 أسبوعاً، تبدأ في 25 أغسطس، ويتخلل الفصل الدراسي الأول إجازة المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر، وخصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر لإجازة منتصف الفصل الدراسي، ويتم عقد التدريب التخصصي للكادر الاداري والتعليمي 2 لتعزيز الممارسات التربوية ومراجعة الأداء، وتبدأ إجازة منتصف الفصل للكادر الإداري والتعليمي من 16 حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويشهد الفصل الدراسي الأول الاختبارات التشخيصية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر، لقياس مستوى الطلبة ووضع خطط تعليمية داعمة، وسيخضع الطلبة للاختبارات التجريبية من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل.

اختبارات نهاية الفصل

وحددت الوزارة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 20 حتى 28 نوفمبر، ومن ثم إجازة اليوم الوطني 2 و3 ديسمبر، واستئناف اختبارات في 4 و5 ديسمبر.

ووفقا للتقويم، يحصل الطلبة على إجازة الشتاء في الفترة من 8 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، فيما تبدأ إجازة الكادر الإداري والتعليمي في الفترة من 15 ديسمبر، ما يمنح المدارس أسبوعاً إضافياً لإنهاء الأعمال الإدارية والختامية.

استئناف الدراسة

وبحسب التقويم، يستأنف الطلبة والكادرين التربوي والإداري دوامهم في الخامس من يناير 2026، بعد إجازة الشتاء، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني، الذي يستمر لمدة 9 أسابيع، على أن يتم تحليل نتائج الفصل الأول وإصدارها من 7 إلى 9 يناير، بما يتيح للمعلمين وأولياء الأمور الاطلاع على مستويات الطلبة وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.

تدريب تخصصي

ويحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل من 11 إلى 15 فبراير وفي منتصف فبراير، إذ يتخللها تدريب تخصصي رابع للكوادر التربوية من 11 إلى 13 فبراير، وتبدأ اختبارات نهاية الفصل في الرابع من مارس، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، لتنطلق بعدها إجازة الربيع في الفترة من 16 إلى 29 مارس للطلبة والكوادر التربوية، لتشكل استراحة مهمة قبل الانطلاق نحو الفصل الأخير من العام الدراسي.

قياس مهارات الطلبة

من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثالث 30 مارس 2026 ويستمر لمدة 13 أسبوعاً، إذ يتسم بزخم كبير من الأنشطة الأكاديمية الدولية، حيث تشهد الفترة من 15 أبريل وحتى 7 مايو تنفيذ دراسة PIRLS (الدراسة الرئيسية)، وهي دراسة عالمية تقيس مهارات القراءة لدى الطلبة، بالتزامن مع إجراء دراسة TIMSS 2027 (الدراسة التجريبية) التي تقيس مهارات الطلبة في الرياضيات والعلوم. وتأتي هذه المشاركات لتؤكد حرص الدولة على قياس مخرجات التعليم وفق المعايير الدولية.

إجازة منتصف الفصل

ويشهد هذا الفصل إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 29 مايو، وإجازة رأس السنة الهجرية في 16 يونيو، وخصصت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو لعقد الاختبار التجريبي، بهدف الاستعداد لاختبارات نهاية العام التي تبدأ في 24 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو للطلبة، بينما يواصل الكادر الإداري والتعليمي مهامه حتى 17 يوليو 2026.

كفاءات وكوادر تدريسية

من جانبها استعانت وزارة التربية والتعليم بكفاءات وكوادر تدريسية جديدة في العام الدراسي الجديد، إذ استقطبت أكثر من 800 معلماً جديداً، وجعلت عملية التعين مستمرة على مدار العام، ما يمكنها من سد النواقص، ورفد الميدان بأفضل الخبرات والكفاءات.

تسع مدارس جديدة

ومن المقرر أن يدخل الخدمة تسع مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة في العام الدراسي الجديد، في وقت نفذت الوزارة صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، ووفّرت أكثر من 5500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع ما يقارب 47 ألف جهاز حاسوب محمول.

استقرار الطلبة

أكدت مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها لاستقبال الطلبة غداً الاثنين، بما يدعم استقرار الطلبة ونجاحهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد2025-2026، موضحة أنه تم تعميم التعليمات التنظيمية على الطلبة واولياء الأمور منذ أيام قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.