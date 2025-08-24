تعرف إلى توجيهات المدارس للطلبة وأولياء الأمور في العام الدراسي الجديد

تتأهب مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلبة في مختلف مراحل التعليم غدا في اول ايام الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2025-2026.

ومع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025/2026، هنأت المدارس الطلبة وأولياء الأمور بعودة موفقة إلى مقاعد الدراسة، عبر رسائل ومخاطبات متنوعة، مؤكدة حرصها على أن تكون البداية سلسة ومنظمة، ودعت الجميع إلى الالتزام بمجموعة من التعليمات الأساسية أبرزها الالتزام بمواعيد الدوام المدرسي منذ اليوم الاول للدراسة لتجنب المخالفات السلوكية للغياب،

النقل المدرسي

وأكدت ادارات المدارس على ضرورة قيام أولياء الأمور بتحديث بيانات التسجيل في الحافلات عبر الرابط الإلكتروني المخصص، حيث سيتم السماح باستخدام الخدمة فقط للطلبة المسجلين مسبقًا، موضحة أنه سيتم

ارسال قائمة بأسماء الطلبة المقبولين في خدمة النقل، وللاستفسار يمكن التواصل عبر الخط الساخن المخصص كل مدرسة.

وشددت الإدارات على أولياء أمور الطلبة المستجدين توصيل أبنائهم بأنفسهم في اليوم الأول على أن تبدأ الاستفادة من خدمة النقل المدرسي في رحلة العودة.

المستلزمات والكتب الدراسية

واكدت المدارس على اهميه إحضار الحقيبة المدرسية في اليوم الأول (الاثنين 25 أغسطس)، حيث سيتم توزيع الكتب الدراسية، وطُلب من أولياء الأمور التأكد من عدد الكتب وكتابة اسم الطالب عليها بشكل واضح.

المقصف والوجبات

وافادت الإدارات بأنه ابتداءً من اليوم الأول للدوام، سيستمر المقصف المدرسي في تقديم الوجبات الصحية خلال الفسحة اليومية، ويُسمح للطلبة بجلب حقيبة طعام شخصية، مع التشديد على توفير وجبات صحية ومغذية، مؤكده انها ستُرسل لاحقًا قائمة بالأصناف الغذائية وأسعارها المعتمدة في المقصف.

التواصل والجداول الدراسية

واوضحت المدارس انها ستُعلن جداول الحصص لجميع المراحل عبر قنوات الصفوف خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار سياسة التواصل الذكي عبر القنوات الرسمية.

واكدت الإدارات أهمية متابعة حملات التوعية والتثقيف لترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة بين الطلبة وأولياء الأمور والمدارس، موضحة

أن نشر المعرفة بالقوانين واللوائح يشكل ركيزة أساسية لبناء بيئة أكثر استقراراً وعدلاً، ويعزز مناخ الثقة والتعاون بين الأطراف كافة.