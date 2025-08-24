12 سلوكاً «محظوراً» طوال العام الدراسي

جددت مدارس حكومية وخاصة قائمة المخالفات الخطرة الممنوع على الطلبة وذويهم ارتكابها منذ اليوم الأول من بداية الدراسة، حتى نهاية العام الأكاديمي، أبرزها عدم الالتزام بالزي المدرسي، وإحضار هاتف للمدرسة، والتدخين بكل أشكاله، إضافة إلى القيادة في الاتجاه العكسي داخل مواقف المدرسة.

وأرسلت مدارس حكومية وخاصة رسائل إلى ذوي الطلبة، أكدت فيها ضرورة الالتزام بآداب تسليم وتسلم الطلبة خارج بوابات المدرسة قبل وبعد اليوم الدراسي، وحددت أماكن مختلفة لتسليم وتسلم الطلبة مع بداية ونهاية اليوم الدراسي بهدف منع الزحام ووضع مسارات دخول وخروج بحسب الصفوف والسن، وحذرت مما وصفته بالسلوك غير اللائق لبعض ذوي الطلبة عند إحضار أطفالهم من المدرسة وإليها بالسيارة.

كما حددت بوابات دخول وخروج الطلبة بحسب الصفوف الدراسية، وأماكن تسلمهم من داخل المدرسة، مع إتاحة خيار تسلم العائلة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة من نقطة تجميع الطفل الأصغر. وكررت تحذيرها من خطورة مخالفات يرتكبها ذوو طلبة خلال عملية تسليم وتسلم أطفالهم من المدرسة وجميعها يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر.

وشملت المخالفات الممنوع على الطلبة ارتكابها، الانقطاع عن الدراسة من دون عذر مقبول، والتدخين أو حيازة مواد ممنوعة داخل الحرم المدرسي، والاعتداء اللفظي أو البدني على الزملاء أو المعلمين، والاستيلاء على ممتلكات الآخرين أو المدرسة والتعدي على المرافق المدرسية، وتزوير الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى إحضار هاتف للمدرسة واستخدامه. وشملت مخالفات الممنوع على ذوي الطلبة ارتكابها، توقف السائقين في منتصف الطريق لإنزال الأطفال، وخروج الأطفال من مركبات ذويهم في هذه الأماكن الخطرة، وعدم استخدام السائقين مواقف السيارات وإغلاق مخارج الطوارئ ومواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم ومعابر المشاة، والقيادة في الاتجاه العكسي داخل مواقف المدرسة وفي الشوارع ذات الاتجاه الواحد، ومحاولة تجاوز المركبات المتحركة الأخرى، وعدم منح السائقين الآخرين وقتا لإخراج سياراتهم من أماكن وقوفها، واستخدام آلة التنبيه «الكلاكس» بشكل مستمر ومزعج، إضافة إلى عدم التوقف عن دخول وخروج الحافلات المدرسية.

وأشارت إدارات المدارس إلى أن ارتكاب هذه المخالفات السلوكية، سيترتب عليه توقيع عقوبات، من بينها تصوير المخالفة وإرسالها إلى الجهات المختصة لمخالفة مرتكبيها.

ودعت ذوي الطلبة إلى الحفاظ على مسافة تباعد داخل ساحات المدرسة خلال انتظارهم خروج الطلبة من الصفوف.

ولفتت إلى السماح لشخص واحد بمرافقة الأطفال حتى ساحة المدرسة، وانتظارهم داخلها لدى انتهاء الدوام، مع ضرورة الالتزام بأوقات الدخول والمغادرة في المداخل والمخارج، لتجنب وتقليل فرص وصول طلبة المركبات الخاصة والحافلات في الموعد نفسه.

«قف»

شددت إدارات المدارس على التزام ذوي الطلبة بالتوقف عند فتح الحافلات المدرسية إشارة «قف»، حتى لا يتعرضوا المساءلة القانونية، خصوصاً أن هذه المخالفة تُرصد آلياً.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي تجاوز من سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظة، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، على مستوى الحافلة.