سؤال وجواب

تساءل ولي أمر: لدي ثلاثة أطفال في المدرسة نفسها، هل يمكن استخدام الكتب وبعض مكونات الزي المدرسي الخاص بالعام الماضي، خصوصاً مع عدم وجود أي تغيير في المنهاج أو ألوان الزي هذا العام، أم أن من حق المدرسة إلزامنا بشراء الكتب والزي سنوياً؟

أجابت دائرة التعليم والمعرفة بأنه وفقاً لسياسة الرسوم المدرسية، يجب على المدارس إعفاء أولياء الأمور من بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي، وغيرها، للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة «مثل التي تتم إعادة بيعها والمتبرع بها» التي تلبي المتطلبات الحالية للمدرسة، مثل الإصدارات الصالحة للكتب، وألوان وتصاميم الزي الحالية، وغير ذلك.