«الإمارات للتطوير التربوي» تنظم مخيمها الصيفي بشعار «ملتقى الأجيال.. تراث يُروى ومستقبل يُبنى»

استضاف مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، مخيم الكلية الصيفي لعام 2025 في مختبر التصنيع الرقمي للكلية «فاب لاب» في أبوظبي، للطلبة من عمر 12 إلى 17 عاماً، تحت شعار «ملتقى الأجيال: تراث يُروى، ومستقبل يُبنى».

وجاء المخيم انسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع» في الدولة، ورؤية كلية الإمارات للتطوير التربوي الاستراتيجية في دمج الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأسهم المخيم في تحفيز مشاركة الطلبة في تجربة تعليمية عملية، تجمع التراث الثقافي للحرف الإماراتية التقليدية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي المتقدمة، ومكّنهم من التعرف إلى التكنولوجيا الناشئة ضمن أطر عملية ترتبط بتوجهات دولة الإمارات المستقبلية.

ويشكل المخيم إحدى مبادرات الكلية الرئيسة في «عام المجتمع»، التي تعزز التفاعل بين أجيال المستقبل والمجتمع، حيث ضم المخيم مرشدين وموجِّهين من أفراد المجتمع وكبار المواطنين والحرفيين، الذين استعرضوا للطلبة تجاربهم الشخصية، وثقافتهم الوطنية، وقيم الآباء والأجداد، ومهارات الحرف والتراث.

كما شهد المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي عزّزت فهم المشاركين للتراث الثقافي الثري للدولة، وزودتهم بمهارات عملية للمستقبل. وأتاح للطلبة فرصة استخدام أدوات متقدمة، مثل قواطع الليزر وبرمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعلُّم آليات تحويل الأنماط التراثية إلى تصاميم عصرية مبتكرة، وتعاون الطلبة ضمن فرق صغيرة في مشاريع جماعية تشجّع على الإبداع والعمل الجماعي.