قبل أيام من انطلاقة العام الجديد.. مدارس تعتمد سياسة لمنع الطلبة إحضار الهواتف المتحركة

أعلنت إدارات عدد من المدارس عن تطبيق إجراءات حازمة بشأن إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وذلك قبيل انطلاقة العام الدراسي الجديد، المقرر له يوم الاثنين المقبل 25 اغسطس الجاري، التزامًا بما ورد في لائحة إدارة سلوك الطلبة، وحرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تحافظ على سلامة الطلبة وخصوصياتهم.

حماية الطلبة

وأكدت المدارس في مخاطبات تحاكي اولياء الأمور والطلبة أن منع إحضار الهواتف المتحركة إلى المدرسة يعد خطوة أساسية لحماية الطلبة من أي استخدام سلبي للتقنيات الحديثة، إضافة إلى الحفاظ على تركيزهم داخل الصفوف الدراسية.

معاقبة المخالفين

وشددت الإدارات على أن هناك تفتيشات دورية ستُجرى داخل الحرم المدرسي للكشف عن الهواتف، مبينةً أن العقوبات المترتبة على المخالفين ستكون على النحو الآتي:

• في المرة الأولى: يُحجز الهاتف لمدة شهر كامل.

• في حال التكرار: يُحجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي.

• في حال وُجدت صور لمعلمين أو طلاب على الهاتف: سيتم اتخاذ إجراءات إضافية وفق الأنظمة المعمول بها.

ضبط المخالفة

وأوضحت المدارس أن الإدارة ستقوم بإبلاغ أولياء الأمور فورًا عند ضبط أي مخالفة، على أن يتم استدعاؤهم لتوقيع النماذج الرسمية الخاصة بهذا الشأن.

توجيهات تربوية

واكدت إدارات المدارس على أن هذه السياسة تأتي انسجامًا مع التوجهات التربوية الرامية إلى غرس القيم السلوكية والانضباطية لدى الطلبة، داعية أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بأهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على بيئة مدرسية آمنة خالية من أي ممارسات غير لائقة.