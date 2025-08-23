صيانة شاملة للمرافق التعليمية في الشارقة استعداداً للدراسة

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق التعليمية في مختلف مناطق الإمارة، ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة والكوادر التدريسية.

وشملت الأعمال تحديث أنظمة التكييف والكهرباء والسباكة، وصيانة دورات المياه، وتحسين الإضاءة، والتأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد مدير إدارة صيانة المباني في الدائرة، المهندس هادف الخضر، أن الأعمال نُفذت ضمن خطة سنوية استباقية، لتقييم البنية التحتية ومعالجة الملاحظات الفنية، مشيراً إلى اعتماد نظام ذكي لمراقبة الأصول والاستجابة الفورية للطوارئ.

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف استدامة المنشآت التعليمية ورفع كفاءتها، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان انطلاقة تعليمية ميسّرة.