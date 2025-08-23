مليون طالب وطالبة إلى المدارس الإثنين المقبل

تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، بعد غد الإثنين، الطلبة في مختلف حلقات التعليم، إذ تتجاوز أعدادهم مليون طالب وطالبة، بينهم أكثر من 25 ألف طالب مستجد، في أولى محطات العلم والمعرفة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026.

وكانت مدارس الدولة استقبلت الهيئات التدريسية والفنية والإدارية، الإثنين الماضي، وشارك أكثر من 23 ألف كادر تربوي في برنامج التطوير المهني الذي تضمن 170 ساعة تدريبية، موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، ونحو 20 ورشة للوظائف الداعمة، وتصدّر الذكاء الاصطناعي الحقائب التدريبية، كما انتظم أكثر من 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة في 227 مدرسة خاصة في دبي.

واستعانت وزارة التربية والتعليم بكفاءات وكوادر تدريسية جديدة في العام الدراسي الجديد، إذ استقطبت أكثر من 800 معلم جديد، وجعلت عملية التعيين مستمرة على مدار العام، بما يمكنها من سد النواقص، ورفد الميدان بأفضل الخبرات والكفاءات.

ومن المقرر أن تدخل الخدمة تسع مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة في العام الدراسي الجديد، في وقت نفّذت فيه الوزارة صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، ووفّرت أكثر من 5500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع نحو 47 ألف جهاز حاسوب محمول.

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد نحو 295 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، ومن المقرر أن تعمل المدارس والطلبة في جميع المسارات وفق خطة دراسية ممنهجة تستمر على مدار العام، وتستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وطالبت إدارات المدارس أولياء أمور الطلبة المستجدين بمرافقة أبنائهم وتوصيلهم بأنفسهم في اليوم الدراسي الأول، مؤكدة تسلم الطلبة حقائبهم المدرسية وكتبهم ابتداء من اليوم الأول، مع تأكيد كتابة اسم الطالب على الكتب، والتحقق من العدد المرسل.

وأكدت الإدارات استمرار تقديم الوجبات اليومية عبر المقصف المدرسي ابتداء من اليوم الأول للدوام، مع السماح للطلبة بإحضار وجبات صحية من منازلهم.

وتابعت أنه سيتم لاحقاً تعميم قائمة بالأصناف الغذائية والأسعار المتاحة في المقصف.

ويشهد العام الأكاديمي الجديد، تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم ليكون جزءاً من التجربة التعليمية، ويُعدّ الأول من نوعه على المستوى الوطني، وهو يتيح تجربة تعليمية واسعة، تقدّم دروساً مستفادة في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وسيتولى تدريس المنهج نحو 1000 معلم في مختلف المراحل الدراسية، وهناك لجنة مختصة لمتابعة التطبيق ورصد النتائج.

وبحسب التقويم المعتمد، يبلغ إجمالي أيام التمدرس 178 يوماً للعام الأكاديمي الجديد، بواقع 67 يوماً في الفصل الأول، و47 يوماً في الفصل الثاني، و64 يوماً في الفصل الثالث، بما فيها الإجازات الرسمية التي حدّدتها الوزارة بدقة، لضمان التوازن بين أيام الدراسة وفترات الراحة.

وأفادت الوزارة عبر التقويم، بأن الفصل الدراسي الأول يمتد على مدار 14 أسبوعاً تبدأ في 25 أغسطس، وتتخلل الفصل الدراسي الأول إجازة المولد النبوي الشريف في الرابع من سبتمبر.

وخصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر لإجازة منتصف الفصل الدراسي.

وأوضحت أن الفصل الدراسي الأول يشهد الاختبارات التشخيصية من 15 إلى 19 سبتمبر، لقياس مستوى الطلبة ووضع خطط تعليمية داعمة، وسيخضع الطلبة للاختبارات التجريبية من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل.

وحددت انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر المقبل.

ويستأنف الطلبة والكادران التربوي والإداري دوامهم في الخامس من يناير 2026، بعد إجازة الشتاء، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني الذي يستمر تسعة أسابيع.

وينطلق الفصل الدراسي الثالث في 30 مارس 2026، ويستمر لمدة 13 أسبوعاً.

وركزت الوزارة على إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من المهارة إلى الصدارة»، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة، وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.

وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسة تضم «الاستكشاف»، لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، و«التطوير» من خلال صقل مهارات الطلبة، عبر شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، و«التميز» من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة إلى المدرسة، هما «أسرتي ملهمة»، بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج «ملهمون في الميدان». ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة، وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.

وأكدت مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها لاستقبال الطلبة يوم الإثنين المقبل، بما يدعم نجاحهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

أوضحت أن الدوام خلال الأسبوع الأول سيبدأ الإثنين، من الـ7:30 صباحاً حتى الـ11:10 دقائق ظهراً، فيما سيكون دوام يوم الجمعة حتى الـ10:35 صباحاً.

النقل المدرسي والتسجيل

شددت إدارات المدارس على ضرورة تحديث بيانات الطلبة، والتأكد من تسجيلهم في خدمة النقل المدرسي عبر رابط إلكتروني مخصص لذلك، مؤكدة أنه لن يُسمح باستخدام الحافلات إلا للطلبة المسجلين مسبقاً، إذ سيتم إرسال قائمة بأسماء الطلبة المقبولين في الخدمة.

وأتاحت الإدارات «خطاً ساخناً» للتواصل عبر تطبيق «واتس أب» للرد على الاستفسارات.

تقييم الكفاءات

يشهد العام الأكاديمي 2025-2026 تطبيق مشروع تقييم الكفاءات التربوية للكوادر المدرسية، الذي يستهدف ما يزيد على 12 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، بهدف تحديد مسارات مهنية واضحة، وتمكينهم بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.

مراقبة تدريس مواد الهوية الوطنية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ خطة رقابة ميدانية شاملة على المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة، بدءاً من العام الدراسي الجديد 2025-2026، للتأكد من التزامها بقرار إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية لطلبة المراحل العمرية الأولى. وقال وكيل الوزارة المهندس محمد القاسم، لوسائل الإعلام، إن الوزارة ستُخضع المدارس الخاصة لرقابة منهجية صارمة للتأكد من التطبيق الجاد لمعايير تدريس مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية. وأوضح أن فرق الرقابة والمكاتب المختصة تتابع مؤشرات الجودة ومخرجات التعلم دورياً، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه المعايير ينعكس مباشرة على ترسيخ الهوية والقيم، وتعزيز المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلبة.

وأكد أن الوزارة تمضي في تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة للتأكد من جودة التدريس، وفق معايير محكمة، إذ تم تعميم أدلة التنفيذ لتكون خارطة طريق لهم.

. 295 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بالمدارس الحكومية.

. 9 مدارس جديدة تدخل الخدمة، وصيانة 460 وتزويدها بالمستلزمات.