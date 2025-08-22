مدارس: اجراءات تنظيمية لحركة الحافلات وضوابط تضمن التزام للطلبة

اعتمد عدد من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة اجراءات تنظيمية لإدارة حركة الحافلات المدرسية وضوابط تضمن التزام الطلبة المشاركين في النقل المدرسي في العام الأكاديمي الجديد 2025-2026.

مخاطبات وموجه

وعممت الإدارات في مخاطبات موجهة إلى أولياء الأمور، مجموعة من التعليمات والإجراءات المنظمة لعملية عودة الطلبة إلى منازلهم عبر الحافلات المدرسية للعام الأكاديمي 2025 – 2026.

اولوية قصوى

وأكدت أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، مشددة على أهمية التزام ولي الأمر بضرورة التواجد أو من ينوب عنه عند استلام الطالب من الحافلة مع إبراز بطاقة الهوية، والالتزام بالإبلاغ المبكر عن غياب الطالب لضمان سير عملية النقل بسلاسة.

الحضور المبكر

وشددت على اهمية الحضور المبكر إلى موقع الاستلام قبل وصول الحافلة لتفادي أي تأخير أو ارتباك، وعدم تسليم الطلبة دون سن 11 عاماً إلا بحضور ولي الأمر أو من يفوضه رسمياً، والالتزام بقواعد المرور وعدم التوقف العشوائي بجوار الحافلات حفاظاً على سلامة الجميع.

توعية الابناء

وأكدت أهمية توعية الأبناء بضرورة اتباع تعليمات المشرفين أثناء الصعود والنزول من الحافلة.

وشددت إدارات المدارس على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى توفير بيئة مدرسية آمنة داخل المدرسة وخارجها، مع التأكيد على أن التعاون الفعّال بين الأسرة والمدرسة يشكل أساس نجاح منظومة النقل المدرسي.

رحلة أكثر اماناً

وختمت المدارس تعاميمها برسالة واضحة لأولياء الأمور: “التزامكم بهذه الضوابط يحمي أبناءنا، ويجعل رحلتهم المدرسية اليومية أكثر أماناً وطمأنينة”