قبل أيام من عودة الطلبة.. مدارس تعتمد ضوابط الحضور والاستئذان والنقل المدرسي وتوزيع الكتب

قبل ايام من عودة الطلبة للدارسة في الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وجّهت ادارات المدارس أولياء الأمور والطلبة بضوابط الدوام والحضور والانصراف وسياسة الاستئذان والنقل المدرسي، متمنية لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

وأكدت الإدارات أن الدوام المدرسي سيبدأ يوم الاثنين المقبل 25 أغسطس 2025، حيث ستكون مواعيد الحضور من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ضوابط النقل المدرسي

شددت المدارس على أولياء الأمور الذين يوصلون أبناءهم بالسيارات الخاصة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف، وذلك حفاظًا على انسيابية الحركة وسلامة جميع الطلبة.

التوجيهات الصحية

وأكدت الإدارات على أهمية تناول وجبة الإفطار قبل الحضور إلى المدرسة، حتى يتمكن الطلبة من متابعة يومهم الدراسي بحيوية ونشاط حتى موعد الفسحة.

تسليم الكتب

أوضحت المدارس أن الكتب الدراسية سيتم توزيعها يوم الاثنين مع أول يوم دوام رسمي، حرصًا على انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.

سياسة الاستئذان

وافادت إدارات المدارس أولياء الأمور بسياسة الاستئذان المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الطلبة أثناء الدوام، وتشمل عدم السماح بخروج الطالب إلا بعد حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه رسميًا وذكر سبب الاستئذان.

ويجب الحصول على موافقة الإدارة أو مكتب شؤون الطلبة قبل مغادرة الطالب، ويتم تسجيل جميع طلبات الخروج في سجل المدرسة ومتابعتها مع مشرفي الحافلات لضمان سلامة الطلاب.

وشددت على أنه لا يُسمح بخروج الطالب إلا بعد التأكد من تسليمه لولي أمره أو من ينوب عنه، في الحالات الطارئة، يمكن السماح بالخروج الفوري بعد إبلاغ الإدارة مع توثيق السبب لاحقًا.

وتؤكد هذه التوجيهات والإجراءات، حرص المدارس على سلامة الطلبة، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.