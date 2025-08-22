«التربية» تعتمد توقيت اليوم الدراسي للطلبة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم تفاصيل التوقيت الزمني لجميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، بالمدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، إذ تهدف إلى ضمان الانضباط، وتوفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات الطلبة في مختلف الأعمار.

وبحسب الخطة التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تتبع الوزارة نظام تقسيم الطلبة إلى مجموعتين في عملية الحضور والانصراف، لتعزيز انسيابية الحركة داخل المدارس وخارجها، لتجنب تحديات الكثافة الطلابية وازدحام المرافق والممرات، إضافة إلى تنظيم أوقات استخدام الحافلات المدرسية بشكل أكثر كفاءة.

وبموجب هذا النظام، تبدأ المجموعة الأولى دوامها في وقت أبكر، حيث ينطلق اليوم الدراسي في الساعة 7:15 صباحاً وينتهي في حدود الثانية ظهراً، بينما تبدأ المجموعة الثانية دوامها في الساعة 8:00 صباحاً وتنهي بين الثانية والنصف والثالثة والربع عصراً بحسب المرحلة التعليمية.

ويتيح هذا التوزيع للمدارس مرونة أكبر في إدارة الموارد والمرافق، فضلاً عن تخفيف الضغط على مواقف السيارات والحافلات في أوقات الذروة، ويُتوقع أن ينعكس هذا التوجه بشكل إيجابي على انضباط العملية التعليمية وسلامة الطلبة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الراحة للأسر من خلال تنويع خيارات الحضور والانصراف.

ووفقاً للخطة، أفادت الوزارة بأن عدد الحصص الأسبوعية لرياض الأطفال 24 حصة، مقابل 32 حصة للحلقة الأولى، فيما تصل إلى 36 حصة للمرحلتين الثانية والثالثة، في وقت حددت الوزارة مدة الحصة الدراسية بين 40 و45 دقيقة بحسب المرحلة مع منح المدارس مرونة في تنظيم الاستراحات والفواصل الزمنية بين الحصص، بما يضمن سير العملية التعليمية بكفاءة.

«رياض الأطفال»وبحسب خطة مرحلة رياض الأطفال، جاء الجدول ليجمع بين التعليم والأنشطة الترفيهية، حيث يبدأ اليوم باستقبال وأنشطة صباحية من الساعة 7:30، يليه الطابور والحصص الدراسية التي تتخللها فترات للوجبة والألعاب، وينتهي في الساعة 1:00 ظهراً من الإثنين إلى الخميس، أما يوم الجمعة فيمتد البرنامج حتى 1:25 ظهراً، متضمناً سبع حصص موزعة بشكل يتناسب مع أعمار الأطفال.

الحلقة الأولى

أما الحلقة الأولى فقد قُسمت إلى مجموعتين لضمان مرونة أكبر، تبدأ المجموعة الأولى يومها الدراسي من الساعة 7:15 صباحاً حتى 2:20 ظهراً، بينما تنطلق المجموعة الثانية من 8:00 صباحاً حتى 2:25 ظهراً خلال أيام الأسبوع، ويكون يوم الجمعة أقصر.

الحلقتان الثانية والثالثة

وفي ما يخص الحلقتين الثانية والثالثة، فإن الجدول يتضمن ثماني حصص يومياً من الإثنين إلى الخميس، حيث يبدأ الدوام في 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 2:15 ظهراً، وينتهي يوم الجمعة في الساعة 12:45 ظهراً، بينما تبدأ المجموعة الثانية في الثامنة صباحاً وتنهي يومها في الثالثة والربع عصراً وينتهي يوم الجمعة الساعة 11:45 ظهراً.

وشددت على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بالتنسيق مع المواصلات المدرسية، على أن يكون الساعة 7:45 صباحاً موعداً مستهدفاً لوصول الحافلات المشتركة مع المدارس الأخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدد الحصص الأسبوعية في كل حلقة تعليمية، وزمن كل حصة، والمرونة في تنظيم توقيت الاستراحات، الطابور الصباحي، التوقيت بين الحصص.

وتركز الخطة على تحقيق توازن بين أوقات الدراسة والاستراحة، إلى جانب إتاحة أنشطة متنوعة للأطفال في المراحل المبكرة، فضلاً عن الحرص على الانضباط في مواعيد النقل المدرسي، وبذلك فإن التوقيت الجديد يسعى إلى تعزيز جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية محفزة تتماشى مع متطلبات الطلبة واحتياجات أسرهم على حد سواء.

