خصم 4 نقاط مرورية للسائقين الملتزمين في أول أيام العام الدراسي برأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن مبادرة مرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025-2026، تقضي بخصم أربع نقاط مرورية من رصيد السائقين المتعهدين بعدم ارتكاب أي مخالفات أو حوادث في اليوم الدراسي الأول، وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية «يوم بلا حوادث».

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن المبادرة تأتي كجزء من خطة ميدانية موسعة تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مواصلات الإمارات وشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، بهدف تأمين المدارس والمجمعات التعليمية، وضمان انسيابية الحركة في النقاط الأكثر ازدحاماً، مشيرة إلى أن جهودها الأمنية تترافق مع استعدادات الكوادر التدريسية والإدارات المدرسية لاستقبال الطلبة، في إطار تكامل مؤسسي ومجتمعي يهدف إلى ضمان بداية سلسة وآمنة للعام الدراسي وبيئة تعليمية محفزة على التعلم.

وأفاد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، في تصريح صحافي أمس، بأن القيادة العامة للشرطة وضعت خطة ميدانية موسعة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، تهدف إلى تأمين المجمعات التعليمية والمدارس في مختلف مناطق الإمارة، وضمان سلامة الطلبة وأولياء الأمور خلال فترتي الذهاب والإياب.

وأوضح أن الخطة ترتكز على توزيع الدوريات الشرطية بشكل مدروس أمام ما وصفه بـ«النقاط الساخنة»، وهي المواقع التي تشهد عادة كثافة مرورية عالية وازدحاماً في أوقات الذروة، خصوصاً بالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية، ويأتي ذلك ضمن جهود شرطة رأس الخيمة لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة، تسهم في انسيابية حركة السير وتحد من احتمالات وقوع الحوادث.

وأشار العميد النقبي إلى أن توزيع الدوريات سيتم وفقاً لمناطق اختصاص مراكز الشرطة الشاملة المنتشرة في الإمارة، بحيث توجد الدوريات في المواقع الحيوية خلال الفترتين الرئيستين الصباحية من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف، وبعد الظهيرة من الساعة الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف، لافتاً إلى أن الهدف من تواجد الدوريات في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أمام المجمعات التعليمية هو تنظيم حركة المرور، وتفادي الاختناقات، وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، بما يعزز من سلامة الطلبة أثناء تنقلهم من وإلى مدارسهم.

وبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص شرطة رأس الخيمة على دعم العملية التعليمية، وتوفير مظلة أمنية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع، وتترجم التزام الجهات الشرطية بدورها التوعوي والوقائي في بداية كل عام دراسي.

وأضاف العميد النقبي: «تم تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس وسائقي الحافلات المدرسية، بهدف ترسيخ الثقافة المرورية بينهم والحد من السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض سلامة الطلبة للخطر»، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع مبادرة وزارة الداخلية «يوم بلا حوادث»، التي تشجع السائقين على الالتزام التام بالقوانين المرورية عبر منحهم خصماً لأربع نقاط مرورية في حال تعهدهم بعدم التسبب بأي حوادث في أول أيام العام الدراسي.

وفي الوقت نفسه، أكدت إدارات مدرسية أن الكوادر التدريسية والإدارية أتمت استعدادها لاستقبال الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، موضحة أنها وضعت خططاً تنظيمية لليوم الأول تشمل توزيع المهام بين المعلمين والإداريين، وتنظيم حركة دخول وخروج الطلبة، وتوفير إرشادات توعوية لأولياء الأمور حول مواقف الحافلات والمركبات الخاصة.