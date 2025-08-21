مرونة في دوام موظفي الحكومة لـمـرافـقـة أبنائهم إلى المدارس

منحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية موظفي الوزارات والجهات الاتحادية مرونة في الحضور والانصراف، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي (من المرحلة الابتدائية فما فوق)، بما يتيح لهم مرافقة أبنائهم إلى المدارس والعودة بهم، على ألا تتجاوز ساعات المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف تواريخ بدء العام الدراسي بين المناهج المختلفة، وبشرط موافقة المدير المباشر وفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.

وقالت الهيئة، في تعميم لها حول سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي الجديد 2025-2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إن قرار تطبيق المرونة جاء استناداً إلى السياسة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وحرصاً منها على تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من دعم أبنائهم الطلبة، مع الحفاظ على انسيابية سير العمل.

ونص التعميم على منح المرونة للموظفين خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي فيما يخص مرافقة الأطفال إلى الحضانات ورياض الأطفال أو إعادتهم إلى المنزل، بحيث لا تتجاوز ساعات المرونة الممنوحة ثلاث ساعات يومياً طوال الأسبوع الأول، مع الالتزام بضوابط الجهة الاتحادية، وموافقة المدير المباشر.

وأوضح التعميم أنه يمكن للموظفين الاستفادة من أذونات مرنة لا تتجاوز ثلاث ساعات في بعض المناسبات التعليمية الخاصة بالأبناء، أبرزها حضور اجتماعات أولياء الأمور، تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور، والمشاركة في فعاليات التخرج والمناسبات والأنشطة الطلابية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حرصها على دعم الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق هذه السياسة، بما يوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين الأسرية، مشيرة إلى أنها خصصت قنوات للتواصل والاستفسار عبر مركز الاتصال الموحد (600525524)، ونظام إسعاد المتعاملين (CHS)، وموقعها الإلكتروني الرسمي.

• أذونات مرنة للموظفين لا تتجاوز 3 ساعات في مناسبات تعليمية خاصة بالأبناء.