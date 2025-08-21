فتح باب النقل للمواطنين بالمدارس الحكومية حتى 29 الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب النقل في المدارس الحكومية لفئة المواطنين وأبناء المواطنات، خلال الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري، وفق ضوابط محددة تضمن سلاسة الإجراءات وتنظيم عملية التسجيل.

وأكدت الوزارة، في تعميمها الموجّه إلى مديري المدارس الحكومية، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، ضرورة توجيه أولياء الأمور للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الوزارة، وبما يتوافق مع الشواغر المتاحة في المدارس، وأوضحت أن النقل والتسجيل متاح لجميع أنواع التعليم، بما في ذلك الطلبة الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالدراسة، أو القادمون من المدارس الخاصة، أو المنتقلون من المعاهد الفنية والتكنولوجية.

وشددت الوزارة على أهمية استلام المستندات المتوافرة من ولي الأمر ورفعها عبر الرابط المحدد على الموقع الإلكتروني، ليتم تسجيل الطلبة في النظام وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت ضرورة متابعة الطلبة المعتمدين مسبقاً عبر رابط التسجيل، والتواصل مع أولياء أمورهم لاستكمال المستندات المطلوبة، التي تشمل: شهادة نهاية العام الدراسي بالدرجات، وشهادة ترك الدراسة أو الانتقال بين المدارس، إضافة إلى براءة الذمة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل والنقل في الصفوف الثاني والثالث والرابع يقتصر على الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة فقط من فئة المواطنين وأبناء المواطنات، بينما يظل الصف الأول متاحاً لجميع أنواع التعليم.

وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل ستتم عبر الموقع الإلكتروني فقط، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ورفع الوثائق المطلوبة بشكل كامل، لضمان قبول الطلبات دون تأخير، كما نبهت إلى أن الروضات ستحدد المواعيد الخاصة بالمقابلات لاحقاً على أن يتم توزيع الأطفال وفق نتائج التقييم وعدد المقاعد المتاحة في كل شعبة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية عادلة ومنظمة، وضمان جاهزية المدارس لاستيعاب الطلبة ضمن بيئة تعليمية متكاملة، تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للعام الدراسي الجديد.