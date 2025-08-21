صفر وفيات بحوادث مرورية في مدارس دبي منذ عام 2010

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسين البنا، أن هيئة الطرق والمواصلات أسهمت بشكل رئيس مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن مدارس دبي سجلت صفر وفيات منذ عام 2010.

وتوقع البنا، في بيان صحافي، أمس، أن يصل عدد الطلبة في مدارس دبي في العام الأكاديمي الجديد إلى 400 ألف طالب، موزعين على أكثر من 230 مدرسة حكومية وخاصة، وينتمون إلى أكثر من 185 جنسية وثقافة مختلفة، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة، من بينها توفير أفضل الظروف والخدمات لتحسين وتهيئة البيئة التعليمية، ولتجنب الحوادث المرورية.

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، عبر خطة متكاملة، تتضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التوعوية المبتكرة الموجهة للطلبة والسائقين وأولياء الأمور.

وأضاف: «تعمل الهيئة على توسيع نظام اللوحات الإلكترونية بالقرب من مناطق المدارس، التي تشير إلى سرعة السائق، مع إضافة بعض التعديلات التي تدعو السائقين إلى تخفيف السرعة، والالتزام بربط حزام الأمان، كما تستمر الهيئة في نشر رسائل توعوية للسائقين وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجية في الشوارع، وعبر مراكز خدمة المتعاملين، وستعمل كذلك مع شركائها في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على نشر رسائل توعوية للطلبة وأولياء أمورهم، وستزودهم بالتعليمات اللازمة لتجنُّب الحوادث المرورية في مناطق المدارس».