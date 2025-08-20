"الاتحادية للموارد البشرية" تعمم سياسة العودة للمدارس 2025 -2026

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميمًا موجهًا لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، بشأن سياسة “العودة إلى المدارس” 2025-2026، وذلك دعما للموظفين الحكوميين من الآباء والأمهات من خلال السماح لهم بمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي الجديد .

وتركز سياسة "العودة إلى المدارس"، على توفير المرونة اللازمة في بيئة العمل دون التأثير على سير العمل وتقديم الخدمات، حيث يُسمح للآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية الذين لديهم أطفال في المدارس باصطحابهم من وإلى المدرسة عبر إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، سواء كان ذلك مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية، بشرط موافقة المدير المباشر.

أما بالنسبة للموظفين الحكوميين الذين لديهم أطفال في الحضانات ورياض الأطفال، فيمكنهم الحصول على إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميًا، مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة.

وتتيح سياسة "العودة إلى المدارس" أيضًا إمكانيات إضافية للدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، بحيث لا يخل ذلك بسير العمل ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، إذ يمكن منح الموظفين إذنًا لحضور اجتماعات أولياء الأمور أو مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بأبنائهم، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.

ويسعى هذا التعميم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية للموظفين، مما يعزز من دعم الحكومة لموظفيها وتوفير بيئة عمل مرنة.