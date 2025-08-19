سارة الأميري: إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تستعد دولة الإمارات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 ـ 2026، يوم الإثنين المقبل، وسط استعدادات موسعة شملت تجهيز المدارس وتطوير آليات التعليم والتقييم، في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، خلال الإحاطة الإعلامية، اليوم، أن مدارس الدولة جاهزة بالكامل لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية للمنظومة التعليمية، مشيرةً إلى افتتاح 9 مدارس جديدة موزعة على عدد من إمارات الدولة، بهدف تلبية النمو السكاني وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.

وفي إطار تطوير العملية التعليمية، أعلنت الأميري عن تعديلات جديدة على آليات تقييم الطلبة في جميع المراحل الدراسية، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير والتحليل وتخفيف الضغط المرتبط بأساليب التقييم التقليدية.

كما أعلنت عن إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ضمن توجه الوزارة نحو التقييم المستمر والشامل لأداء الطلبة، بما يعكس مستوياتهم الحقيقية على مدار العام الدراسي.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الإمارات المستقبلية لتطوير قطاع التعليم، وضمان مواكبته لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن إعداد جيل قادر على التفاعل مع متطلبات المستقبل.

من جهتها، قالت الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم أمنة آل صالح إن هناك 1000 معلم سيدرسون مادة الذكاء الاصطناعي في العام الجديد.