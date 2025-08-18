تعرف إلى أول رسائل المدارس للطلبة عقب عودة المعلمين

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025-2026 وعودة المعلمين والمعلمات إلى الميدان التربوي، وجهت المدارس رسائل ترحيبية إلى الطلبة وأولياء الأمور، حملت في مضمونها التهنئة والتفاؤل والدعوة إلى جعل العام الجديد محطة مليئة بالنجاح والإنجاز.

وأكدت إدارات المدارس في رسائلها أن بداية العام الدراسي تمثل فرصة متجددة لتحقيق الأحلام وصناعة المستقبل، مشددة على أن كل يوم دراسي يعد لبنة في بناء شخصية قوية وواعية قادرة على التميز والإبداع. ورفعت شعار العام الدراسي: “الجد والاجتهاد طريق التميز والنجاح”.

وأوضحت الرسائل أن الشراكة الفاعلة بين جميع مكونات المجتمع المدرسي – إدارة ومعلمين وطلبة وأولياء أمور – هي الركيزة الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحويلها إلى رحلة ثرية بالعطاء والإبداع والإنجازات.

كما عبرت المدارس عن أمنياتها بأن يكون العام الجديد عامًا سعيدًا حافلًا بالتفوق للطلبة، مقرونًا بدوام الصحة والعافية والدعم المستمر من أولياء الأمور، مؤكدة أن تعاونهم يشكل عنصرًا مهمًا في نجاح المسيرة التعليمية.

ويأتي هذا التواصل المبكر ليعكس حرص المؤسسات التعليمية على تعزيز روح التفاؤل والتكاتف منذ اللحظة الأولى لعودة الكوادر التدريسية، بما يهيئ بيئة إيجابية داعمة تنطلق منها مسيرة العام الدراسي الجديد.