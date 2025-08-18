في أول أيام عودة المعلمين.. المدارس تستهل العام الجديد بتحديث بيانات الطلبة واستطلاع توقعات الأسر

استهلت المدارس مع بداية العام الدراسي 2025-2026 وعودة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية بتنفيذ مجموعة من الاجراءات، أبرزها تحديث بيانات الطلبة واستطلاع توقعات الأسر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

جمع المعلومات

وفي هذا السياق، أطلق عدد من المدارس الحكومية استبانات إلكترونية شاملة لتحديث بيانات الطلبة للعام الدراسي 2025-2026”، بهدف جمع المعلومات المحدثة حول الطلبة وأسرهم، بما يضمن انسيابية الخدمات التعليمية والإدارية خلال العام الجديد.

بيانات أساسية

وتشمل الاستبانات بيانات أساسية مثل: الاسم الكامل للطالب، الصف الدراسي، أرقام التواصل مع أولياء الأمور (الأب والأم)، البريد الإلكتروني، ورقم الطوارئ، إضافةً إلى تفاصيل تتعلق بالمواصلات (حافلة مدرسية أو سيارة خاصة)، ومكان السكن بدقة، بما في ذلك رقم “مكاني”، ورقم الفيلا، واسم أو رقم الشارع.

صورة كاملة

كما تتضمن الأسئلة معلومات عن وجود أشقاء في المدرسة، والمدرسة السابقة للطالب، وذلك لتكوين صورة متكاملة عن البيئة التعليمية والأسرية لكل طالب.

البيانات المحدثة

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع الأسرة، حيث تمثل البيانات المحدّثة أداة مهمة لتطوير الخطط الأكاديمية والإدارية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

مقترحات وتوقعات

كما أشارت إلى أن استطلاع آراء الطلبة وأولياء الأمور يهدف إلى الاستماع إلى مقترحاتهم وتوقعاتهم للعام الجديد، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.

تمكين المدارس

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تمكين المدارس من تفعيل قنوات التواصل الفعّال مع المجتمع المدرسي، وضمان جاهزية الميدان التربوي لاستقبال العام الدراسي بروح من التعاون والشراكة بين جميع الأطراف.