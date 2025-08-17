سؤال وجواب

. تساءل طلبة مواطنون يتطلعون إلى الدراسة في الخارج عن كيفية التأكد من أن البرنامج الدراسي الذي ينوون التسجيل فيه معتمد ومعترف به في الإمارات.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحتها خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين (الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية)، عبر التطبيق الذكي وموقعها الإلكتروني، ويستغرق وقت الخدمة من يوم إلى خمسة أيام عمل.

وتعمل الخدمة على التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق.