«الابتكار التكنولوجي» يوقع اتفاقية لتطوير واختبار خوارزميات الجيل الجديد للحوسبة الكمّية

أبرم معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC)، اتفاقية استراتيجية مع شركة كوانتينوم (Quantinuum) الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة الكمّية، بهدف تسريع وتيرة تطوير واختبار خوارزميات الجيل الجديد للحوسبة الكمّية، وتمكين استخدامها على نطاق أوسع في التطبيقات المستقبلية.

وتمثل هذه الشراكة محطة محورية في إعداد الجيل القادم من مطوري خوارزميات الحوسبة الكمّية، بما يُمكّن دولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع من الاستفادة الفاعلة من التقنيات الكمّية الناشئة وتطويعها لخدمة متطلبات التنمية والتقدم التكنولوجي.

وتمنح الاتفاقية باحثي المعهد إمكانية الوصول المباشر لأنظمة الحوسبة الكمّية المتقدمة التي تطورها شركة كوانتينوم، المعروفة بأدائها الفائق، ودقتها التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع.

ويشمل ذلك الوصول إلى النظام القادم Helios، الذي من المتوقع أن يُظهر تحسينات ملموسة في كفاءة البوابات الكمّية، وتواصل وحدات الكيوبت.

وتُعزز هذه الشراكة المنظومة المتكاملة والمتنوعة لمنصّات الشركاء التي يعتمدها المعهد، وتشمل العديد من الشركاء العالميين. كما تمكّن المعهد من دمج أنظمة الحوسبة الكمّية المتطورة مع الجهود البحثية الرائدة، لتطوير خوارزميات كمّية أكثر تقدماً، ما يُمثل نقلة محورية في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات كقوة عالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.