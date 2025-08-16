طالبتان إماراتيتان تطوّران «خوارزمية» لرصد مناعة مرضى السرطان خلال العلاج

نجحت الطالبتان الإماراتيتان روضة محمد المنصوري وزهراء محمد العيسى، من نادي الإمارات العلمي، في تطوير خوارزمية ذكية لمتابعة قوة الجهاز المناعي، وعدد كريات الدم البيضاء لدى مرضى السرطان قبل وبعد جلسات العلاج الكيميائي، بأسلوب ذكي وغير جراحي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المرئية الدقيقة.

ويأتي هذا الابتكار في ظل الثورة المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها المتنامي في تحسين الرعاية الصحية، إذ تشير إحصاءات حديثة لمجلة السرطان للأطباء الإكلينيكيين إلى تسجيل نحو 5250 حالة إصابة جديدة بالسرطان يومياً حول العالم، ما يجعل مراقبة مؤشرات مثل معدل كريات الدم البيضاء أمراً حيوياً لمتابعة قوة الجهاز المناعي للمرضى، إذ تعتمد الطرق التقليدية على سحب عينات الدم وتحليلها مخبرياً، ما يقلل من تكرار الفحوص بسهولة ويعزز راحة المرضى.

وقالت الطالبتان روضة وزهراء لـ«الإمارات اليوم»: «استندنا في المشروع إلى دراسات رائدة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أثبتت إمكانية استخدام جهاز بصري محمول لتحليل تدفق الدم في الشعيرات الدموية دون الحاجة إلى سحب الدم».

وأضافتا: «من خلال خوارزمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع الفيديو لتدفق الدم في الأوعية الدقيقة، تمكن المشروع من قياس معدل تدفق الخلايا بدقة عالية، والتنبؤ بعدد كريات الدم البيضاء مع نتائج تقارب بشكل كبير القيم الفعلية».

وأكدت الطالبتان أن هذا الابتكار يُعد أحد أبرز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، حيث يوفر فحوصاً سريعة ودقيقة، من دون ألم، ما يعزز مراقبة حالة مريض السرطان ويحسن جودة الرعاية الصحية.

وأوضحتا أن المشروع يعكس الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ويُشكل خطوة أولى نحو حلول أكثر شمولية ودقة لمراقبة المؤشرات الحيوية لمرضى السرطان، معربتين عن طموحهما إلى مواصلة تطوير الدراسة بالتعاون مع الجهات الطبية والبحثية.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة نجاحات الطالبتين، حيث فازتا بالميدالية الفضية في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت في فبراير الماضي، ومثّلتا الإمارات في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأميركية في مايو الماضي، مؤكّدتين أن التجارب الدولية منحت مشروعهما بعداً أوسع ودعماً أكبر لتطويره مستقبلاً.