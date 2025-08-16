أنشطة «التعليم والمعرفة» تركّز على الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل

يتضمن برنامج الأنشطة الصيفية 2025 لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أكثر من 60 فعالية ونشاطاً متنوّعاً، بينها أكثر من 15 برنامجاً متخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتقنيات المتقدمة. وينفذ البرنامج بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وجامعة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أن نسخة هذا العام تتميز بأنها صممت بناء على منهجية تشاركية، حيث جرى أخذ آراء أولياء الأمور في الاعتبار لتلبية احتياجات مختلف فئات الطلبة، بمن في ذلك أصحاب الهمم، مع التركيز على أن تكون الأنشطة قائمة على التطبيق العملي وتخدم أهدافاً تربوية وتنموية شاملة.

وتشمل الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام برامج نوعية في ريادة الأعمال، والوعي المالي، والتطوير المهني، مثل برنامج «قادة الأعمال الشباب»، وبرنامج «فلوسك ناموسك»، وبرنامج «مهن المستقبل»، إلى جانب أنشطة في مجالات الفنون، الطهي، القراءة، الكتابة، الرياضة، البرمجة، والابتكار.

وستُقام الأنشطة حضورياً في وجهات تعليمية وثقافية بارزة في أبوظبي والعين والظفرة، منها متحف اللوفر أبوظبي، مدرسة 42 أبوظبي، المنطقة الإبداعية ياس، ومقر دائرة التعليم والمعرفة، فضلاً عن برامج إضافية تنفذها جهات متخصصة لضمان تجربة تعليمية غنية لكل طالب.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يستهدف ترسيخ حب التعلّم مدى الحياة، وتمكين الطلبة من مهارات القرن الـ21، وتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص.

ولايزال باب التسجيل مفتوحاً، وسط توقعات بزيادة الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بتوسّع نطاق البرامج وتنوّع الشراكات النوعية.