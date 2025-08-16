178 يوماً للتمدرس في العام الدراسي الجديد

تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في مختلف إمارات الدولة، الهيئات التدريسية والفنية والإدارية، بعد غدٍ الإثنين، حيث يبدأ الدوام الرسمي للهيئات بأنواعها، عقب انتهاء إجازة الصيف، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

ومن المقرر أن يبدأ دوام الطلبة في حلقات التعليم كافة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري الإثنين 25 الشهر الجاري.

ويترقّب الميدان التربوي إعلان وزارة التربية والتعليم عن التحديثات الجديدة الخاصة بإجمالي أعداد المعلمين، والمعينين حديثاً للعام الدراسي الجديد.

ومن المقرر إخضاع المعلمين والكوادر التربوية لبرنامج التطوير المهني، الذي ينعقد على مرحلتين، تمتد الأولى من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، وتطبق الثانية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل، لتهيئة المعلمين والإداريين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لانطلاقة أكاديمية ناجحة منذ اليوم الأول.

ويبلغ إجمالي أيام التمدرس 178 يوماً خلال العام الدراسي، موزّعة بواقع 67 يوماً في الفصل الأول، و47 يوماً في الفصل الثاني، و64 يوماً في الفصل الثالث.

وبحسب الوزارة، يمتد الفصل الدراسي الأول على مدار 14 أسبوعاً، تبدأ في 25 أغسطس الجاري، ويحصل الكادران الإداري والتعليمي على إجازة الشتاء في 15 ديسمبر، ما يمنح المدارس أسبوعاً إضافياً لإنهاء الأعمال الإدارية والختامية، فيما تبدأ إجازة الطلبة في 8 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 4 يناير 2026.

ويتخلل الفصل عدد من المحطات المهمة، حيث تبدأ الإجازات الرسمية بإجازة المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر، تعقبها فترة الاختبارات التشخيصية التي حددتها الوزارة من 15 إلى 19 سبتمبر، بهدف قياس مستوى الطلبة ووضع خطط تعليمية داعمة.

وخصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر لإجازة منتصف الفصل الدراسي، وعقد التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي الثاني لتعزيز الممارسات التربوية ومراجعة الأداء.

وتبدأ إجازة منتصف الفصل للكادرين الإداري والتعليمي من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل، فيما تبدأ الاختبارات التجريبية من 17 إلى 19 نوفمبر.

وحدّدت الوزارة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 20 إلى 28 نوفمبر، ومن ثم إجازة اليوم الوطني 2 و3 ديسمبر.

ويستأنف الطلبة وكادر التعليم دوامهم في الخامس من يناير 2026، بعد إجازة الشتاء، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني، الذي يستمر لتسعة أسابيع، على أن يتم تحليل نتائج الفصل الأول وإصدارها من 7 إلى 9 يناير، بما يتيح للمعلمين وأولياء الأمور الاطلاع على مستويات الطلبة وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، ويحصل الطلبة في منتصف فبراير على إجازة منتصف الفصل من 11 إلى 15 فبراير، يتخللها تدريب تخصصي للكادر من 11 إلى 13 فبراير، ما يعكس تركيز الوزارة على التطوير المهني المستمر.

وتبدأ اختبارات نهاية الفصل في 4 مارس، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، لتنطلق، بعدها، إجازة الربيع من 16 إلى 29 مارس للطلبة والكادر، قبل الانطلاق نحو الفصل الأخير من العام الدراسي.

أمّا الفصل الدراسي الثالث فينطلق في 30 مارس 2026 ويستمر لمدة 13 أسبوعاً، ويتميز بزخم كبير من الأنشطة الأكاديمية الدولية، حيث تشهد الفترة من 15 أبريل حتى 7 مايو تنفيذ دراسة PIRLS (الدراسة الرئيسة)، وهي دراسة عالمية تقيس مهارات القراءة لدى الطلبة، بالتزامن مع إجراء دراسة TIMSS 2027 (الدراسة التجريبية) التي تقيس مهارات الطلبة في الرياضيات والعلوم.

وتتخلل هذا الفصل إجازة منتصف الفصل من 25 إلى 29 مايو، إضافة إلى إجازة رأس السنة الهجرية في 16 يونيو.

وخصصت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو لعقد الاختبار التجريبي، بهدف الاستعداد لاختبارات نهاية العام، التي تبدأ في 24 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو للطلبة، بينما يواصل الكادران الإداري والتعليمي مهامهما حتى 17 يوليو، قبل بدء إجازة الصيف.

وأكد عدد من مديري المدارس الحكومية والخاصة لـ«الإمارات اليوم»، جاهزية إداراتهم لاستقبال المعلمين والإداريين والفننين الإثنين المقبل، موضحين أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة بأنواعها، واستقبال الطلبة في جميع مراحل التعليم، فضلاً عن تهيئة البيئة المدرسية بصورة محفزة، تتلاءم مع جميع الأنماط التعليمية المتاحة.

