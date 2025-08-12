تعرف إلى حالات تغيير المسار من العام إلى المتقدم لطلاب الثانوية في العام الجديد

ورد سؤال لـ"الإمارات اليوم" عن إمكانية تغيير المسار الاكاديمي من العام إلى المتقدم لطلاب الحلقة الثالثة "الثانوية"، حيث أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يـمكن لـطلبة الـصف الـثامـن مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بـالـصف الـتاسـع مـن الـمسار الـــمتقدم عـــند حـــصولـــهم عـــلى 80 % كحـــّد أدنـــى فـــي مـــواد الـــلغة الإنجـــليزيـــة والرياضيات والعلوم في الفصل الأول.

وقالت إنه يـمكن لـطلبة الـصف الـتاسـع مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بـالـصف الـعاشـر مـن الـمسار الـمتقدم عـند حـصولـهم عـلى 80 % كحـّد أدنـى فـي مـواد الـلغة الإنجـليزيـة والرياضيات والعلوم في الفصل الأول فقط في العام الدراسي 2025-2026 .

وبحسب تفاصيل دليل المسارات التعليمية في الحلقة الثالثة 20252026، شددت على أنه لا يـمكن لـطلبة الـصف الـحادي عشـر أو الـثانـي عشـر مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بالمسار المتقدم.

وأوضحت أن الانــتقال بــين الســيناريــوهــات المعتمدة مــسموح لــطلبة الــصف الــحادي عشــر فــقط حــتى أول أســبوعــين مــن الــعام الــدراســي الجــديــدـ أمــا طــلبة الــصف الــثانــي عشــر، فيســتمرون بالسيناريوهات التي تم اختياره سابقا في الصف الحادي عشر دون أي تغييرات عليها.