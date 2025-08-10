بروفيسور في جامعة خليفة يسهم في تطوير علاجات لـ «الثلاسيميا»

أنجز البروفيسور في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد مسلم، دراسات تُعد الأولى من نوعها في مجال تقديم دليل طبي يثبت العلاقة بين فرط الحديد والمضاعفات السريرية الخطيرة لدى مرضى الثلاسيميا الذين لا يعتمدون على نقل الدم، وهي مضاعفات تؤثر في معظم أجهزة الجسم تقريباً، وتم منحه جائزة التميز السريري لعام 2025 من الجمعية الأوروبية لأمراض الدم، لإنجازاته في تطوير البحوث السريرية ومشاريعه البحثية الرائدة.

وتوصل مسلم إلى مستويات معيارية لفرط الحديد، استُخدِمَت لاحقاً في تصميم علاجات إزالة الحديد عن طريق الفم (الأدوية التي تُخَلِّص الجسم من الحديد الزائد)، وكذلك إعداد معلومات خاصة بالوصف الدوائي والتوصيات الإرشادية الدولية الخاصة باستخدام هذه العلاجات.

وأسهمت بحوثه في اكتشاف عوامل الخطورة المؤثرة سلباً في نتائج الحالة الصحية لمرضى الثلاسيميا، وفي تمكين المجتمع الطبي من رصد التأثيرات الضارة للأنيميا غير المُعالَجَة لدى المرضى الذين لا يعتمدون في علاجهم على نقل الدم، حيث شكّل ذلك أساساً لتطوير علاجين من العلاجات المعدلة للأمراض، هما: «لاسباتيرسيبت» و«ميتابيفات» وهما أول علاجين يستهدفان المرض، وقد خضعا للتقييم في تجارب سريرية عالمية بمشاركة واسعة النطاق من جانب البروفيسور خالد كباحث رئيس.