سؤال وجواب

تساءل طلبة: متى يمكنني تغيير المسار الأكاديمي من العام إلى المتقدم في الحلقة الثالثة؟

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه يمكن لطلبة الصف الثامن من المسار العام الالتحاق بالصف التاسع من المسار المتقدم عند حصولهم على 80% كحد أدنى في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في الفصل الأول، كما يمكن لطلبة الصف التاسع من المسار العام الالتحاق بالصف العاشر من المسار المتقدم عند حصولهم عـلى 80% كحد أدنى في مواد اللغة الإنجـليزية والرياضيات والعلوم في الفصل الأول فقط في العام الدراسي 2025-2026، فيما لا يمكن لطلبة الصف الحادي عشر أو الثاني عشر مـن الـمسار الـعام الالـتحاق بالمسار المتقدم.