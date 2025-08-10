«اكتشف» يدرب طلبة الثانوية على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة

نظمت جامعة خليفة برنامج التدريب الصيفي «اكتشف 2025»، لتعريف طلبة المرحلة الثانوية في الإمارات بالتخصصات المتعلقة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث اكتشف المشاركون في البرنامج موضوعات وقضايا جديدة من خلال ورش تقنية ومشروعات فعلية وتجارب علمية وبحوث مختبرية وبيئات تعليمية على غرار الجامعات.

وحصل الطلبة الذين اختيروا للمشاركة في البرنامج على شهادات إتمام التدريب.

ويعد برنامج «اكتشف» الصيفي برنامجاً شبابياً تفاعلياً شاملاً يهدف إلى تعزيز قدرات طلبة المدارس في المرحلة الثانوية من خلال التجارب العملية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وغرس حب الاستطلاع العلمي لدى الطلبة وتشجيعهم على التفكير النقدي وإعدادهم ليكونوا في مصاف القيادات مستقبلاً.

وتضمن البرنامج ثلاثة مسارات شملت: البرمجة باستخدام لوحة آردوينو الإلكترونية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والشبكات وعلوم الأرض.

واستعرضت نسخة هذا العام من البرنامج العديد من المجالات الرئيسة، كالذكاء الاصطناعي والبرمجة والاتصالات وعلوم الأرض من خلال مسارات قدمها أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثون من ذوي الخبرات في المرافق البحثية العالمية في جامعة خليفة، كما شملت فعاليات البرنامج ورشاً تقنية ومشروعات عملية وجلسات للتطوير الشخصي وبيئات مصممة للتعلم، إضافة إلى توفير لمحة عن الحياة داخل الحرم الجامعي والخيارات المتاحة لديهم للاكتشاف في مجالات العلوم والتكنولوجيا.