لمار الجعافرة بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

توج تحدي القراءة العربي الطالبة لمار طارق علي الجعافرة بطلة لدورته التاسعة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في ختام تصفيات شارك فيها مليونا طالب وطالبة من 5807 مدارس وتحت إشراف 7821 مشرفاً ومشرفة.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة لمار طارق علي الجعافرة من الصف العاشر الأساسي في مدرسة ذات راس الثانوية للبنات التابعة لمديرية المزار الجنوبي، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، بحضور الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، وخالد سالم آل علي رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إضافة إلى عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وأولياء أمور الطلبة المتنافسين، وحشد من الطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي.

كما شهد الحفل الختامي، تتويج أسامة الصافي من مديرية عين الباشا بلقب "المشرف المتميز"، وفي فئة أصحاب الهمم، أحرزت الطالبة ليان عدنان ناصر مناصرة من الصف الثامن في مدرسة بيت يافا الأساسية التابعة لمديرية قصبة إربد المركز الأول بعد تصفيات شارك فيها 6 آلاف طالب وطالبة.

أوائل الطلاب والطالبات

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة الأوائل إضافة إلى الطالبة لمار طارق علي الجعافرة كلاً من: آيه محمود منصور طاهات من الصف الثالث في مدرسة الخنساء الأساسية التابعة لمديرية بني عبيد، وكندا علي محمود بني عامر من الصف السابع في مدرسة عائشة الباعونية (المزار الشمالي)، وأميمة فايز علي البشايرة من الصف العاشر في مدرسة "مريم البتول الأساسية م" (بصيرا)، ونسرين يونس نائل السرور من الصف السادس في مدرسة اليزيدية الأساسية (السلط)، ومحمد فادي محمد الطنينيه من الصف التاسع في مدارس الرضوان (الجامعة)، ونور محمد فرحان العموش من الصف الخامس في مدرسة أم عطية الأولى (الزرقاء الأولى)، وراما طارق يوسف العبدات من الصف العاشر في مدرسة اليرموك الثانوية (الرصيفة)، وترتيل مأمون عبد اللطيف الدباس من الصف السابع في مدرسة عائشة بنت أبي بكر (السلط)، وميرال مصعب الخطيب من الصف العاشر في "مدارس السابلة/2" (الجامعة).

اهتمام رسمي

وقال الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية: "تعكس المشاركة المتجددة لطلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية في تحدي القراءة العربي، الاهتمام الرسمي والمجتمعي في المملكة بترسيخ عادة القراءة بين الطلبة والارتقاء بمستواهم التعليمي وحصيلتهم الثقافية، وتعزيز مكانة لغتنا العربية، وتمكين الأجيال الصاعدة من التبحر في علومها وجمالياتها والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم للمستقبل بلغة سليمة منفتحة على العصر وتجارب وثقافات الآخرين".

وأضاف: " أوجه الشكر إلى مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي تنظم هذه المبادرة الرائدة، كما أتوجه بالتهنئة إلى جميع القائمين على تحدي القراءة العربي، وللفائزين والفائزات وذويهم، وكل من أسهم من كوادرنا التعليمية وجهاتنا الرسمية في إنجاح تصفيات الدورة التاسعة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية ".

إنجازات كبرى

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مبادرة تحدي القراءة العربي استطاعت تحقيق إنجازات كبرى على جميع الصعد من حيث ارتفاع أعداد المشاركين والتفاعل الرسمي والمجتمعي العربي الواسع مع كل دورة من دوراتها، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 163 مليون طالب وطالبة خلال تسع دورات، وقدمت نماذج ملهمة في المثابرة والاجتهاد والتحصيل المعرفي والقدرة على التعبير عن الذات بلغة عربية رفيعة المستوى.

وقال: "أظهر طلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تميزاً كبيراً خلال مرحلة التصفيات، التي حظيت باهتمام كبير من قبل أطراف المنظومة التعليمية في الأردن والجهات المعنية بالشأن الثقافي في البلاد، وقد بذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة لإنجاح هذه التصفيات في كل منطقة وصولاً إلى تتويج الفائزين في الدورة التاسعة على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)".

وتوجه الدكتور فوزان الخالدي بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات والمشاركين في تصفيات الدورة التاسعة وأولياء أمور الطلاب والطالبات، مقدماً الشكر إلى وزارة التربية والتعليم في الأردن وجميع المدارس والمعلمين والمعلمات، وإلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

تنمية مهارات التفكير الإبداعي

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.