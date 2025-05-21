حفلات تخرج «موازية» تستقطب طلبة المدارس والجامعات

يسعى الطلبة إلى الاستمتاع بحفلات تخرجهم عبر أشكال مختلفة، أحدثها تنظيم حفلات تخرج غير رسمية وغير تقليدية، تقام خلال النهار فقط، وفي أماكن ترفيهية وثقافية وتراثية، وكلفتها على الطالب «بسيطة جداً».

وتضمنت أبرز وجهات التجمع للاحتفال والتقاط الصور التذكارية، حديقة الزهور في دبي، ومارينا دبي، ومتحف المستقبل، إضافة إلى «ريفرلاند» دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، ووارنر براذرز.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تساؤل ذوي طلبة على «قروبات تعليمية»، عن حفلات التخرج غير الرسمية التي ينظمها زملاء أبنائهم في الدراسة.

ولاقت التساؤلات تجاوباً كبيراً وتشجيعاً على الاشتراك فيها، خصوصاً أنها تمنح الطلبة ذكريات سعيدة، وتكسر احتكار المدارس والجامعات حفلات التخرج، وتُعفيهم من المبالغة في رسوم اشتراكها.

ونشرت شركات تنظيم حفلات، إعلانات عن تنظيم حفلات تخرج للطلبة على متن قوارب بحرية، أو في قاعات فندقية أو حدائق مفتوحة، تتضمن جلسات تصوير فردية وجماعية.

وأوضح طلبة في الصف الـ12، تواصلت معهم «الإمارات اليوم»، أن حفلات الوداع المدرسي تقف في المنتصف بين الرحلة المدرسية وحفل التخرج، وتُعدّ أكبر مكافأة لهم على سنوات الجد والاجتهاد وما بذلوه خلال المرحلة الدراسية.

وعزوا فكرة تنظيمها إلى الرغبة في خلق ذكرى دائمة بين الطلبة، وتوثيق لحظات الفرح والاحتفال بين الأصدقاء، خصوصاً أن حفلات التخرج المدرسية يغلب عليها الطابع الرسمي، وتكون خالية من عناصر المرح الشبابي.

وأكدوا أن حفلات التخرج غير الرسمية مناسبة يتوارثها طلبة الصف الـ12 كل عام، ويتم الإعداد لها من بداية الفصل الدراسي الثاني، ويحدّد موعدها بعد حفل التخرج الرسمي الذي تنظمه المدرسة للاستفادة من زي التخرج، لافتين إلى أن الاحتفال يشهد مشاركة أولياء أمور ومعلمين.

وأشارت طالبات في الصف الـ12 بإحدى المدارس الدولية، ريما أمين ونوف سعيد وريماس أيمن، إلى أنهنّ، ونحو 30 طالبة، سيحتفلن بتخرجهن عبر تنظيم رحلة بحرية للبنات فقط، على أحد اليخوت، والكلفة مقسمة على عدد الحضور.

وأضفن: «يتاح للمشاركات إحضار أخواتهن أو أمهاتهن، وحالياً يتم تجهيز بطاقات الدعوة وفقرات الحفل، وتحديد المدعوين، كما سيتم الاتفاق مع أحد المصورين المحترفين لتصوير الحفل وتوثيق هذه اللحظات الفريدة، لتظل ذكراها لسنوات طوال»، لافتات إلى أن «الحفل سينتهي بمجرد انتهاء رحلة اليخت، وتقطيع كعكة التخرج، والتقاط صورة جماعية».

وقرر الطلبة، محمد عمران وخالد يونس وبلال جمعة، أن يكون حفل الوداع المدرسي الخاص بهم في متحف المستقبل، تعبيراً عن تفاؤلهم بالاستعداد لخطوة جديدة في مستقبلهم بالانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، مشيرين إلى أن الحفل لن يكلف الطالب سوى تذكرة الدخول، كما سيتبرع شقيق أحدهم بتصويره، نظراً لحبه الشديد للتصوير وامتلاكه أدوات تصوير متقدمة وحديثة، وسترسل الصور على «قروب» تم إنشاؤه خصيصاً لهذه المناسبة.

وأفادت الطالبة ميسون سامر بأنها وصديقاتها في المدرسة قررن الاحتفال بتخرجهن في المدينة الترفيهية «وارنر براذر»، وتوثيق لحظات المرح والسعادة، والتقاط صور فردية وجماعية بروب التخرج مع شخصيات المدينة الترفيهية، كما سيتم في نهاية اليوم التجمع على الغذاء في أحد مطاعم المدينة، لالتقاط صورة مع شعار حفل التخرج المدرسي الذي سبق استخدامه في حفل المدرسة، لافتة إلى أن حفلات الطلبة هي بمثابة «حفل وداع للمرحلة المدرسية».

كما اقترحت الطالبات، فرح عصام وجودي وليد ويولين صلاح، على «قروب» صفهن الدراسي في «واتس أب»، تنظيم حفل الوداع المدرسي في الحافلة السياحية المكشوفة السطح والمؤلفة من طابقين، مشيرات إلى أن الحفل لن يكلف الطالبة سوى بطاقة الحافلة السياحية، ونحو 50 درهماً خاصة بالتصوير.

وقال الطلبة في إحدى الجامعات الخاصة، محمد ناصر ووائل سيد وماجد البلوشي، إن «فكرة حفلات وداع التعليم تبدأ في المدرسة وتستمر مع الطلبة خلال الجامعة».

وفي المقابل، أكد المعلمون، الذين تواصلت معهم «الإمارات اليوم»، محمود هاشم وعائشة مصبح وولاء غازي وأميمة عيد، ترحيبهم بقبول الدعوات والمشاركة في حفلات التخرج غير الرسمية، مادامت في أماكن عامة وتلتزم بمعاير التربية والتعليم.

حفلات رسمية



أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي في «السياسة الجديدة للأنشطة اللاصفية والفعاليات»، أن اﻟﻤدارس ملزمة، عند تنظيم حفل التخرج، بالتأكد من ثلاثة أمور، تشمل دعوة أولياء أمور الطلبة الخريجين رسمياً لحضور حفل التخرج، وأنه لا توجد رسوم على الحفل أو توزيع الشهادات، إضافة إلى التأكد من عدم مطالبة أولياء الأمور بشراء مواد لاستخدامها في حفل التخرج.

وشددت على ضرورة حصول اﻟﻤدارس على موافقة كتابية موقعة من ولي أمر كل طالب مشارك في الفعالية، كما يُسمح للمدارس بتنظيم جلسات تصوير كجزء من الفعاليات التي تقيمها، بموافقة أولياء الأمور، مع التأكد من إجراء مثل هذه الجلسات، بما يتماشى مع سياسة الدائرة.