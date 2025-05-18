مدارس خاصة تبادر بـ 3 سيناريوهات لتدريس الذكاء الاصطناعي

استعدت مدارس خاصة لتدريس مادة الذكاء الاصطناعي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026 عبر ثلاثة سيناريوهات مختلفة، وعلى الرغم من أن قرار دمج المادة ضمن مناهج التعليم يخص المدارس الحكومية فقط، إلا أن «الخاصة» قررت أن تسير في ركب التطور التعليمي، حرصاً منها على بناء أجيال متمكنة من أدوات المستقبل.

وتشمل السيناريوهات الثلاثة، «الاستباق الذكي»، عبر إدراج وحدات تمهيدية في الذكاء الاصطناعي ضمن حصص الحوسبة، و«الحلول السريعة»، عبر التعاقد بشكل عاجل مع منصات تدريب خارجية لتوفير محتوى إلكتروني سريع لمعلميها وطلابها، دون خطة بعيدة المدى، إضافة إلى «شراكات مع القطاع الخاص»، لتوفير برامج تدريب وأجهزة ومنهاج مصمم خصيصاً لتدريس الذكاء الاصطناعي.

بينما قررت مدارس أخرى الانتظار لحين الاستفادة من تجربة التطبيق الفعلي لتدريس المادة في المدارس الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه لإجراء عمليات تطوير رقمية، سواء في ما يخص نوعيات المناهج أو قدرات الكوادر التعليمية.

وقال المستشار التعليمي لمجموعة نورث بوينت للتعليم عصام حسني: «بدأنا بالفعل في إدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن أنشطة الحوسبة، إدراكاً لأهمية الاستعداد المسبق، فضلاً عن إيفاد عدد من معلمي التكنولوجيا للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة نظمتها شركات تقنية مرموقة، كما أعددنا خطة متكاملة لإدخال الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي في صفوف الحلقتين الثانية والثالثة، لنكون في طليعة المدارس التي تواكب هذا التحول النوعي».

وأوضح أن المجموعة تبنّت نهجاً مختلفاً عبر الدخول في شراكة مباشرة مع شركة تقنية وطنية ناشئة، تحصل بموجبها على محتوى تعليمي مخصص للذكاء الاصطناعي يناسب الفئات العمرية المختلفة، كما شملت الاتفاقية تدريباً عملياً للمعلمين وتوفير أدوات ذكية داخل الصفوف، وتطمح المجموعة إلى تحويل هذه الخطوة إلى نقطة قوة ضمن استراتيجيتها لجذب أولياء الأمور الباحثين عن تعليم حديث ومبتكر.

وأكد مدير مدرسة دبي الحديثة خالد عبدالحميد، أن المدرسة تعاقدت مع مزود تدريب إلكتروني يوفر محتوى تمهيدياً للذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أنه طلب من المعلمين إتمام الدورة خلال العطلة الصيفية، وأوضح أن المدرسة لم تضع بعد تصوراً تربوياً واضحاً لإدماج المادة في المنهج، انتظاراً للاطلاع على مسارات منهاج الذكاء الاصطناعي المعتمدة وكيفية الاستفادة منه في وضع خطة ممنهجة لتدريسه لطلبة الحلقات كافة وفقاً لاتجاهات الوزارة.

وقال إن «التحوّل الذي نشهده في المدرسة يتجاوز الأدوات ليصل إلى تنمية الذكاء الرقمي، والذكاء الأخلاقي، والذكاء التفاعلي، وهذه ليست تقنيات بل أساليب تفكير جديدة»، وأوضح أن المدرسة أنشأت نادي الذكاء الاصطناعي، ويضم طلبة من مختلف الصفوف يعملون على مشاريع جماعية لحل مشكلات مجتمعية باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وأضاف أن من أهم ملامح التقدم هو التركيز على مبدأ الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع، حيث تتم مراعاة التدرج المعرفي، مع عدم إقصاء الطلبة غير التقنيين، بل تدريبهم على الفهم النقدي والاستخدام المسؤول.

وأشارت مديرة مدرسة نبراس الإيمان الخاصة سارة طارق، إلى أن المدرسة لم تبدأ أي خطوات فعلية تجاه تدريس مادة الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن الإدارة المدرسية تابعت الأخبار المتعلقة بتطبيق المادة في المدارس الحكومية، إلا أنها لاتزال تنتظر تعميماً رسمياً من الوزارة بشأن تفاصيل المنهج والآليات، ولكن لحين اكتمال الصورة لماهية المنهاج واتجاهاته وأهدافه، سيتم توجيه فريق التدريس إلى تدريب متخصص، إضافة إلى توفير بيئة مجهزة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتعلم بالمدرسة.

من جهتها، أكدت مديرة مدرسة الضياء العلمية خلود فهمي، أن الإدارة اختارت قرار تأجيل أي خطوات تنفيذية لحين تطبيق التجربة الحكومية العام الدراسي المقبل، ما يسمح بالاستفادة منها في ما يخص طرق التطبيق وتدريب الكوادر رقمياً، وتحديث المناهج.

من جهتها، أكدت الخبيرة التربوية نورا المهيري، أن المدارس الخاصة تحتاج إلى إطار ينظم تدريس محتوى مادة الذكاء الاصطناعي حسب المرحلة العمرية.

وأشارت إلى أن تفاوت القدرة التقنية والبنية التحتية بين مدرسة وأخرى، يُشكل أحد أهم التحديات الموجودة في ميدان التعليم الخاص، إضافة إلى الحاجة الملحة لتأهيل الكوادر التربوية.

وقدمت المهيري، توصيات لتوسيع التجربة بما يضمن تطبيقها في المدارس الخاصة، تشمل وضع إطار لتدريس المادة في تلك المدارس وإدماج الذكاء الاصطناعي كمكون أساسي في تدريب وتأهيل المعلمين الجدد.

وأكدت أهمية تشجيع المدارس على التوثيق العلمي لتجاربها ومشاركتها محلياً ودولياً، وتحفيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا لإثراء البيئة الصفية بالأدوات الذكية، وقياس الأثر التعليمي لتدريس الذكاء الاصطناعي على تحصيل الطلبة ومهاراتهم.

وأوضحت أن المدارس الخاصة، تُجسّد اليوم مختبراً تربوياً ديناميكياً لمستقبل التعليم، وبينما تتحرك الدولة بخطى واثقة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الوطني، تريد المدارس الخاصة أن تلحق بركب التقدم عبر صياغة سيناريوهات واقعية وملهمة، تبني عقولاً مستعدة لعالم يتحرك بخوارزميات وتفكير غير تقليدي.