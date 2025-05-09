فتح التسجيل في برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي»

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي، وذلك للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، على أن يستمر التسجيل حتى 30 يونيو المقبل، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» للهواتف الذكية.

ويُعدّ البرنامج - الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2024 - إحدى أبرز المبادرات التعليمية الهادفة إلى تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من استكمال دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية، بموازنة إجمالية تقدّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.

قادة المستقبل

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتورة آمنة المازمي، أن البرنامج يمثّل ترجمة فعلية لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وقالت: «يجسد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي إيماننا العميق بأهمية تمكين الطلبة الإماراتيين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، لتهيئتهم للعب أدوار محورية في مستقبل الوطن».

وأضافت: «نحن فخورون بما حققه طلبة الدفعة الأولى من إنجازات، وندعو الأسر الإماراتية في دبي إلى اغتنام هذه الفرصة النوعية، انطلاقاً من قناعتنا بأن دعم الأسرة هو الأساس في بناء مسارات أكاديمية ناجحة ومجتمع مزدهر»، وأوضحت المازمي أن البرنامج يُعدّ من الركائز الرئيسة في تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، وأجندة دبي الاجتماعية (33)، من خلال إعداد جيل قيادي مؤهل علمياً ومهنياً للإسهام في القطاعات الحيوية للدولة.

شروط

ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وحاصلاً على خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، ويراوح عمره بين 17 و20 عاماً، وأن يكون من خريجي الثانوية العامة في عام التقديم أو خلال العامين السابقين، على أن تكون الشهادة معتمدة أو معادلة من وزارة التربية والتعليم، كما يشترط ألا يكون المتقدم حاصلاً على بعثة من جهة أخرى، وأن يحصل على قبول (مشروط أو غير مشروط) من جامعة وبرنامج يستوفيان معايير البرنامج، وأن يكون مستعداً للتفرغ الكامل للدراسة في بلد الابتعاث.

ويهدف برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي إلى اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من المتفوقين في مدارس دبي الحكومية والخاصة، لدراسة البكالوريوس في تخصصات استراتيجية تسهم في دعم أولويات التنمية في الإمارة، بما يعزز بناء منظومة تعليمية متكاملة لإعداد قادة المستقبل في القطاعات الحيوية.

100 برنامج أكاديمي دولي

سجلت النسخة الأولى من البرنامج إقبالاً واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتميزين، حيث التحق جميع الطلبة المبتعثين خارج الدولة بجامعات مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، أو ضمن أفضل 100 برنامج أكاديمي دولي، كما التحق نحو 15% من طلبة الدفعة الأولى بجامعات ضمن أفضل 20 جامعة، أو ضمن أفضل 10 برامج أكاديمية على مستوى العالم.

وتنوّعت التخصصات التي اختارها الطلبة بين الهندسة والطب، والاقتصاد والمالية، وتقنية المعلومات والقانون، بما يعكس التوجهات التنموية لدبي، ضمن استراتيجياتها المستقبلية في التعليم والبحث والابتكار.