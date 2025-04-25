تنظيم «لقاء رواد التميز» للمعلمين ومديري المدارس

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ورشتين تدريبيتين، ضمن فعالية «لقاء رواد التميز»، استهدفتا تمكين المعلمين ومديري المدارس من مواكبة التحولات التربوية، عبر تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي في التعليم، والممارسات المتميزة للمدارس الفائزة بجوائز حمدان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور خليفة السويدي، إن مثل هذه الورش يأتي في إطار الالتزام ببناء مجتمعات تعليمية أكثر قدرة على الابتكار والاستعداد لمتطلبات المستقبل، ويمثّل أدوات استراتيجية لإحداث نقلات نوعية في بيئات التعلم.