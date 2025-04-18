‎فتح باب طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثاني حتى الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب استقبال طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثاني، لتعزيز الشفافية وضمان تحقيق العدالة في تقييم الطلبة، وذلك عقب الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلبة في جميع حلقات التعليم .

استقبال الطلبات

وأوضحت أن فترة استقبال الطلبات تبدأ اعتباراً من الجمعة وتستمر حتى مساء يوم الأحد المقبل، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتقديم الطلبات.

اطار شامل

في وقت اعتمدت الوزارة إطارًا شاملًا وآلية موحدة لمراجعة درجات طلبة الصف الثاني عشر في اختبارات نهاية الفصل الدراسي، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان مصداقية التقييم المدرسي،

دليل إجرائي

وأكدت الوزارة في دليل إجرائي أصدرته بهذا الشأن أن طلبات المراجعة تشمل فقط الجزء الورقي من الاختبارات في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، والعلوم، ويُتاح تقديمها عبر منصة “IDH” الإلكترونية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من صدور النتائج، على أن يُرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

معايير متكاملة

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات مقتصر على طلبة الصف الثاني عشر فقط عبر المنصة، بينما يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر التقديم من خلال المدرسة مباشرة، مع مراعاة شروط محددة تتضمن أن يكون الطلب متعلقًا بتقدير درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط، وألا يتجاوز عدد المواد ثلاثة.

فئات خاصة

وأتاحت الوزارة المجال أمام فئات خاصة لتقديم الطلبات، مثل أصحاب الهمم، والطلبة المرضى، والمرافقين للعلاج، وأصحاب الأعذار الطبية أو من تعرضوا لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

فرص إضافية

في المقابل، شددت الوزارة على أن المراجعة لا تشمل الاختبارات الإلكترونية، أو التقييم التكويني في أكثر من مادة، ولا تُقبل طلبات تغيير نتيجة الرسوب بعد الترفيع، أو طلبات منح فرص إضافية، أو تعديل النسبة لأغراض القبول الجامعي.

مسار رقمي

ويبدأ مسار مراجعة الدرجة بتقديم الطالب أو ولي الأمر للطلب إلكترونيًا عبر منصة “IDH”، ومن ثم يُحال إلى الفرع المدرسي المختص، الذي يتولى رفعه إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، لدراسته واتخاذ القرار المناسب، قبل إشعار مقدم الطلب بالنتيجة.

مؤشرات الكفاءة

خصصت الوزارة عددًا من قنوات الاتصال المباشر مع الإدارات المدرسية في مختلف المناطق، كما وضعت مؤشرات لقياس جودة وكفاءة الاستجابة للطلبات، تشمل عدد الطلبات المستلمة والمغلقة والعالقة على مستوى المدارس والقطاعات.

تعبئة البيانات

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى التأكد من تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ومراجعة الشروط والتعليمات الخاصة بآلية تقديم الطلب، ضماناً لسير العملية بسلاسة وفاعلية.