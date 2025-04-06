طالبان مواطنان يبتكران «روبوتاً» لدعم أصحاب الهمم

ابتكر طالبان مواطنان، من مدرسة التميز في العين، عبدالله خالد العزيزي وسهيل الظاهري، روبوتاً ذكياً لدعم أصحاب الهمم، من ذوي الإعاقة البصرية والإعاقة الحركية، يتم التحكم فيه عن طريق الأوامر الصوتية.

وأفاد الطالبان بأنهما أنجزا مشروعهما تحت إشراف المعلم بشير الدسوقي.

وقالا إن فكرة الابتكار مبنية على توفير مساعد ذكي لأصحاب الهمم، عبر عدد من الأوامر المختلفة التي يتم تحديدها مسبقاً، وتحديد مسار حركة الروبوت ومحطات التوقف، وفقاً لآلية يتدرب عليها المعنيون بالتعامل مع الروبوت.

وأضافا أنهما زودا الروبوت بحساسات لتحديد المسافات وتفادي العوائق، والتعرف إلى الأغراض المطلوبة.

وأكد الطالبان إجراء تجارب على ابتكارهما بلغت نسبة نجاحها 100%، وهو ما أهب الروبوت للمشاركة ضمن أفضل خمسة ابتكارات على مستوى مدينة العين في مسابقة ملتقى القطارة للابتكار.

وحقق الروبوت المركز الأول في ترشيح الزوار خلال مشاركته في ملتقى الابتكار لأبطال الهمم وصناع السعادة، الذي أقيم في مدرسة التميز.