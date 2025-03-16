منح دراسية للطلبة المواطنين في 100 تخصص بأفضل جامعات العالم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي توفيرها منحاً دراسية للطلبة المواطنين المتميزين في أكثر من 100 تخصص جامعي، ضمن تخصصات النخبة والتخصصات الإبداعية، يستفيد منها حالياً 1222 طالباً وطالبة يدرسون في أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، فيما بلغ عدد خريجي البرنامج 1975 مواطناً، مشيرة إلى أنه في حال كان لدى الطالب قبول في إحدى أفضل 20 جامعة، سيتم إضافة اسمه إلى قائمة المرشحين، وهذا يعني اجتيازه شروط ومعايير القبول المطلوبة.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، على موقعها الرسمي، مواصلتها استقبال طلبات الانضمام إلى برنامج بعثات أبوظبي، دفعة 2025 حتى تاريخ 30 أبريل المقبل، فيما ستستمر التقييمات إلى مايو المقبل، ويكون القبول والتوجيه خلال شهري يونيو ويوليو. وأشارت إلى أن أبرز التخصصات التي تطرحها في البكالوريوس تشمل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى الزراعة المستدامة وتكنولوجيا الغذاء، فيما تتضمن منح الماجستير تخصصات العلاج النفسي للزواج والعائلات، ودراسات نمو الطفل والأسرة، وعلم نفس الطفل والأسرة، والإرشاد، والعلوم الطبية والإرشاد في مجال الصحة العقلية والطب السلوكي.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج بعثات أبوظبي يقدم للطلبة رحلة أكاديمية فريدة وشخصية، عبر توفير عدد من المزايا، تشمل التواصل المباشر مع مستشارين معيّنين لدعم الطلبة ومع المختصين في البرنامج، وورش عمل تخصصية وجلسات فردية لإعداد وتعريف المبتعث بالمحطات الأساسية لرحلته، ومنحه بدلات ومكافآت وفقاً للأداء والمستوى الأكاديمي، وإمكانية الحصول على التدريب الداخلي وفرص العمل لدى أكثر من 180 جهة ومؤسسة شريكة، إضافة إلى المساعدة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج.

ولفتت إلى أنها وسعت نطاق البرنامج ليشمل مؤسسات عالمية وتخصصات من الصين وإيطاليا وروسيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، كما نجحت من خلال البرنامج في تأسيس شبكة رائدة تضم أكثر من 200 شريك في القطاع، ما يسهم في تعزيز التزامها بتنمية كفاءات ومهارات الطلبة لمواكبة متطلبات أبرز المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.

وتتضمن شروط الحصول على منحة دراسية ضمن تخصصات النخبة، أن يكون الطالب من مواطني الدولة، وعمره بين 17 و24 سنة، وحاصلاً على معدل 85% وما فوق في الصف الـ11، و90% وما فوق في الصف الـ12 (الفصل الدراسي الأول)، والحصول على قبول غير مشروط من إحدى أفضل 150 جامعة على مستوى العالم بحلول مايو 2025، إضافة إلى الحصول على درجة 6.0 على الأقل في اختبار IELTS Academic أو 60 في اختبار TOEFL iBT.

فرص إضافية

كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن وجود مسار يتيح للطلبة زيادة فرص قبولهم في برنامج بعثات أبوظبي، من خلال التقدم بطلب للالتحاق ببرنامج إثراء الطلبة المتفوقين، للطلبة في الصفوف 10-12 (السنوات 11-13) الحاصلين على معدل 85% وما فوق، لتقديم طلبات الانضمام للبرنامج، والاستفادة من الأنشطة الأكاديمية واللاصفية والمسابقات وبرامج الخدمة المجتمعية التي يقدمها «إثراء» لدعم نموهم الشخصي والأكاديمي، والحلقات الإرشادية الفردية والجماعية التي يقدمها مرشدو ومدربو برامج إثراء الطلبة، إضافة إلى التحضير للاختبار الموحد، وإرشادات التقدم للقبول الجامعي، والإعداد اللازم للترشح لبرنامج بعثات أبوظبي.