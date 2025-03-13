جامعة خليفة السابعة عالميًا في تخصص الهندسة البترولية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، حصولها على المرتبة الأولى بالدولة في 10 تخصصات وفقًا لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص 2025 كما صعد تخصص الهندسة البترولية إلى المرتبة السابعة عالميا لتحافظ الجامعة بذلك على مكانتها بين أفضل 10 جامعات على مستوى العالم لمدة ثلاث سنوات متتالية في هذا التخصص.

وارتفعت الجامعة إلى المرتبة الـ 102 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، فيما صعدت الجامعة إلى المركز 107 هذا العام من المركز 129 في مجال الهندسة والتكنولوجيا، الأمر الذي يؤكد على مراكز الجامعة المرموقة القريبة من المراكز الـ 100 الأولى عالميًا.

وتشمل المجالات التي شهدت قفزة كبيرة تخصص الرياضيات، حيث حلت الجامعة في المركز 127 عالميًا بعد أن كانت ضمن أعلى 250 جامعة، في حين صعدت الجامعة في تخصص الفيزياء والفضاء لتصبح ضمن أعلى 300 جامعة بعد أن كانت ضمن أعلى 400 جامعة، فيما قفزت في تخصص العلوم الحيوية إلى قائمة أفضل 500 جامعة.

وحلت جامعة خليفة في المركز 156 في تخصص علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، فيما واصلت المحافظة على مركزها ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا للسنة الثانية على التوالي في ثلاثة تخصصات هي، الهندسة الميكانيكية والجوية والتصنيع، والهندسة المدنية والإنشائية، والهندسة الكيميائية. إضافة لذلك، تعتبر جامعة خليفة الوحيدة في الدولة في تخصص علوم المواد، حيث حلت في قائمة أفضل 250 جامعة حول العالم.

وتحافظ جامعة خليفة على مركزها في تخصصي الكيمياء والعلوم البيئية ضمن أفضل 300 جامعة، في حين تحافظ الجامعة على مركزها في مجال الطب للسنة الثالثة على التوالي.

ودخلت جامعة خليفة تصنيف الآداب والعلوم الإنسانية للمرة الأولى، فيما يعد توسّعًا في تميزها الأكاديمي ليشمل العديد من التخصصات المتنوعة.

واستند التصنيف هذا العام إلى تحليل أكثر من 5,200 مؤسسة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد على مكانة جامعة خليفة كمركز رائد للبحث والتميز الأكاديمي على مستوى العالم.