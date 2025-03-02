4 طلبة يطورون روبوتاً للنقل اللوجستي

نجح أربعة طلبة من كلية الهندسة بجامعة العين في بناء وتطوير روبوت ذكي للنقل اللوجستي، يختصر الوقت والجهد، ويستطيع التقاط الأشياء وإيصالها إلى النقاط المحددة، وفاز الفريق من خلال ابتكاره في مسابقة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والبرمجيات (IEEE)، «مشروع التصميم المشترك».

وأوضح الطلبة، حسام الدين بخيت، وعمر الكندي، وزهرة الهاشمي وعبدالعزيز مجاهد، أن وقت العمل على إنجاز الروبوت استغرق نحو عام كامل، بإشراف الدكتور محمود خساونة والمهندسة هدى الحيح، مشيرين إلى أن المهارات التي يمتلكها الروبوت تتضمن تنفيذه للأوامر واكتشاف والتقاط وتسليم الأجسام المحددة إلى وجهاتها المخصصة، ولفتوا إلى أن الروبوت تمت برمجته للتعرّف إلى منطقتي التحميل والإسقاط الملونتين، إلى جانب التعرّف إلى الأجسام التي سيقوم بتحميلها ونقلها، حيث يتبع الروبوت تلقائياً الخطوط السوداء، ويجمع الأجسام الملونة ويسقطها في مناطق الإسقاط الملونة المقابلة.

وقال الطلبة: «إن الروبوتات أحدثت تحوّلاً جذرياً في قطاعات عديدة، مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق، نهدف في كلية الهندسة بجامعة العين إلى تعزيز هذا التقدم، وتصميم أنظمة تسمح للآلات بالتعلّم على نطاق واسع والعمل بذكاء أكبر وتقديم الدعم للإنسان بطريقة بنّاءة»، مشيرين إلى أنهم سيقومون مستقبلاً بتطوير الروبوت وإضافة مهام أكبر له مع زيادة قدرته على حمل أوزان، إضافة إلى العمل على تمكين الروبوت من التنقل بسرعة وكفاءة أكبر وضوضاء أقل خلال عمليات النقل.