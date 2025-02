امتحانات محاكاة في المدارس لتأهيل طلبة النخبة لاختبارات المستوى المتقدم (AP)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لاختبارات المستوى المتقدم (AP) المخصصة لطلبة مسار النخبة بمختلف مدارس الدولة، في المراكز المعتمدة في الإمارات، إذ أن آخر موعد للتسجيل يوم 15 مارس المقبل، مشددة على ضرورة التزام الطلبة باستيفاء جميع متطلبات التسجيل وسداد الرسوم المقررة في الوقت المحدد لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.

في وقت أتاحت مدارس حكومية، فرص الاستعداد الأمثل للطلبة، من خلال إعداد اختبارات المحاكاة (Mock Exams) داخل المدارس، لتعريف الطلبة بطبيعة أسئلة الاختبار الفعلي وأنماطها، وعلى الرغم من أن حضور اختبارات المحاكاة ليس إلزاميا، فإن الوزارة توصي الطلاب بالاستفادة منها لتحقيق أفضل أداء في الاختبارات الرسمية.

- مهلة محددة

وقالت الوزارة إن الاختبارات ستُعقد وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهة المنظمة، داعيةً الطلبة الراغبين في التقدم إلى المسارعة بالتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم من خلال التواصل المباشر مع المراكز المعتمدة، داعيةً أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز مهاراتهم الأكاديمية وتحقيق التميز في المسار التعليمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على دعم طلبة مسار النخبة وتوفير الفرص اللازمة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا.

- اختبارات المحاكاة

وبحسب جدول اختبارات المحاكاة لبعض المدارس، الذي أطلعت عليه "الإمارات اليوم"، تتضمن اختبارات المحاكاة (Mock Exams) التي ستُعقد داخل المدارس في الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025 مجموعة من المواد العلمية التي تهدف إلى إعداد الطلاب لاختبارات المستوى المتقد (AP) ، حيث انطلقت تلك الاختبارات الاثنين 24 فبراير الجاري باختبار مادة الأحياء، لطلاب الصف الثاني عشر، تليها اختبارات مادة الفيزياء C فرعيّ الميكانيكا (Physics C Mechanics) لطلاب الصف الحادي عشر، والكهرباء والمغناطيسية (Physics C E&M) لطلاب الصف الثاني عشر، الثلاثاء 25 فبراير الجاري.

ويخضع طلاب الصف الثاني عشر يوم غدا الأربعاء لاختبار مادة حساب التفاضل والتكامل بفئتيه AB وBC، مع التأكيد على أن الطلاب يتعين عليهم اختيار إحدى الفئتين فقط، إذ لا يُسمح بالتقدم لكليهما.

- طبيعة الامتحانات

ويُختتم جدول الاختبارات بعد غدا الخميس 27 فبراير الجاري، باختبار مادة الكيمياء المخصص لطلاب الصف الحادي عشر، حيث تركز تلك الاختبارات على تعريف الطلبة بنمط الأسئلة وطبيعة الامتحانات الفعلية، مما يمنحهم فرصة للاستعداد الأمثل وتحقيق أداء متميز في اختباراتهم الرسمية.

وزودت الوزارة الطلبة الراغبين في خوض الاختبار الفعلي بمعلومات تفصيلية حول المدارس التي تم التنسيق معها، حيث يمكنهم التسجيل وسداد الرسوم مباشرة في هذه المراكز قبل موعد 15 مارس 2025، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لضمان إتمام التسجيل بنجاح.

- قدرات أكاديمية

وتعد اختبارات المستوى المتقدم (AP)، امتحانات أكاديمية معترف بها عالميًا، تُقدَّم للطلاب في المرحلة الثانوية بهدف تقييم مهاراتهم ومعرفتهم في مجموعة متنوعة من المواد الدراسية.

وتُنظم هذه الاختبارات من قِبل College Board في الولايات المتحدة، وتتيح للطلاب فرصة كسب ساعات جامعية معتمدة وتحسين فرص قبولهم في الجامعات المرموقة حول العالم، بما في ذلك الجامعات في الإمارات.

وتركز هذه الاختبارات على تعزيز القدرات الأكاديمية لدى الطلبة، خاصةً في مسار النخبة، حيث يتم تدريبهم على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعمق في مفاهيم متقدمة تتجاوز المناهج الدراسية التقليدية.

- مواد مستهدفة

تشمل اختبارات AP مجموعة واسعة من المواد في مجالات العلوم، والرياضيات، والعلوم الإنسانية، أما بالنسبة للمواد المحددة في اختبارات محاكاة عام 2025 في مدارس الإمارات، فتشمل الأحياء، والفيزياء C – ميكانيكا التي تتناول قوانين الحركة، والديناميكا، والطاقة، ويُدرَّس باستخدام علم التفاضل والتكامل، والفيزياء C - الكهرباء والمغناطيسية، ويُغطي موضوعات مثل الكهرباء الساكنة، والدوائر الكهربائية، والمجالات المغناطيسية.

وتتضمن المواد الاختبارات حساب التفاضل والتكامل ينقسم إلى فرعين Calculus AB يُركز على المفاهيم الأساسية مثل النهايات، والمشتقات، والتكاملات، و Calculus BC يُغطي محتوى أوسع، بما في ذلك التكاملات المتقدمة، والمتسلسلات اللانهائية، فضلا عن الكيمياء ويُركز على دراسة بنية المادة، والتفاعلات الكيميائية، والعوامل المؤثرة عليها.

وتُعد هذه المواد من بين أكثر التخصصات طلبًا نظرا لأهميتها في المجالات العلمية والهندسية والطبية، ما يجعل اجتياز اختبارات AP في هذه المواد إضافة قوية إلى سجل الطالب الأكاديمي.