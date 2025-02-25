%93.6 ارتفاعاً في عدد الطلبة الإماراتيين المبتعثين لأفضل 100 جامعة في العالم خلال 2024

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على التحاق الطلبة الإماراتيين بأفضل الجامعات العالمية، من خلال مواصلة تطوير برنامج الابتعاث وإعادة تصميمه بما يتماشى مع تطلعات الطلبة، ويتواءم مع المستهدفات الوطنية، وكشفت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» ارتفاع نسبة الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى أفضل 100 جامعة في التخصص، حيث بلغت النسبة 93.64% سنة 2024، مقارنة بالأعوام السابقة.

وتفصيلاً، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم الدعم والإرشاد للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، عبر تنظيم برامج توعوية وتثقيفية دورية، والعمل على دعم الطلبة خلال رحلة الابتعاث عبر مسارات متعددة بما في ذلك توفير دعم متخصص لكل طالب يشمل تنمية ورعاية مواهبه، والمساعدة في إتمام عمليات التقديم أو التسجيل في الجامعات العالمية، بالتعاون مع ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا التابعة للوزارة.

وأوضحت أن الطلبة الإماراتيين حصلوا على قبول أكاديمي في أفضل جامعات العالم، ومن بينها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، وجامعة ستانفورد، والجامعة الوطنية في سنغافورة، إضافة إلى المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ليدرسوا تخصصات متعددة، تشمل الهندسة والتكنولوجيا، والطب وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة والقانون، والعلوم الإنسانية والفنون.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الطلبة المبتعثين في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية، شهدت ارتفاعاً بنسبة 7% لعام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز التنوع في الفرص التعليمية.

ولفتت إلى قيامها بتطوير خدمة التقديم على البعثات عن طريق خدمة طلب البعثة الدراسية المحدثة، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتبسيط إجراءات التقديم على البعثات، لافتةً إلى أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق برنامج البعثات المطوّر، بحيث يتم تحديد مقاعد البعثات بناء على احتياجات الدولة من التخصصات المطروحة في أفضل الجامعات، وإبرام اتفاقيات مع جهات التوظيف لتتواءم مخرجات برنامج البعثات مع احتياجات هذه الجهات.

وأشارت الوزارة إلى أن من ضمن معايير الترشيح للابتعاث، وفق برنامج البعثات المطوّر، أن ينجح المتقدم في الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط في جامعة ضمن قائمة الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يتم تحديثها في أكتوبر من كل عام، حيث يتم ابتعاث الطلبة في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام والتخصص في أميركا وأستراليا، وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام والتخصص في الدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء أميركا وأستراليا، وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام والتخصص في الدول غير الناطقة بالإنجليزية، ويتم اختيار هذه الجامعات بالتشاور مع كبرى جهات التوظيف في القطاعات ذات الأولوية في الدولة.

وقالت: «يتم تحديد التخصصات المطلوبة وفقاً لاحتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وضمان مواءمة منظومة الابتعاث مع متطلبات سوق العمل، ما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية بكفاءة عالية، وفتح آفاق مهنية تدعم التنمية المستدامة».

وأضافت: «كما يتعين على المتقدمين تحقيق متطلبات الجامعات من الدرجات المطلوبة في اختبارات إتقان اللغة الإنجليزية، وأشارت الوزارة إلى أن استيفاء معايير الترشح لا يضمن الحصول على البعثة بشكل تلقائي، حيث يعتمد الاختيار على توافر المقاعد، واجتياز المقابلة مع جهات التوظيف والشركاء من سوق العمل ومعايير تفاضلية أخرى، ويمكن الاطلاع على المعايير المعتمدة لاختيار التخصصات والجامعات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

خطوات التقديم

أوضحت الوزارة أن عملية التقديم للحصول على البعثات الدراسية السنوية، تستلزم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم المعلومات المطلوبة كافة، وتحميل الوثائق الضرورية، فيما تقوم إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بمراجعة الطلبات بشكل شامل، ومن ثم تخضع الطلبات المؤهلة لمزيد من التقييم، ويتم إصدار القرارات النهائية والإعلان عنها، حيث يمكن الاطلاع على النتائج ضمن بطاقة خدمة «طلب بعثة دراسية» على موقع الوزارة الإلكتروني.