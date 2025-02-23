«التربية»: توقيع أولياء الأمور على ميثاق الشراكة 2025 ليس اختيارياً

أكدت وزارة التربية والتعليم إلزامية توقيع اولياء الأمور على ميثاق الشراكة الذي يجمع الوزارة مع ذوي الطلبة للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025 الذي أطلقته مؤخراً، إذ أن الأمر ليس "اختياريا"، ولتجنيب الطلبة مواجهة أي مشاكل تتعلق بالاختبارات الإلكترونية أو إصدار النتائج.

وقالت الوزارة إن الميثاق وثيقة رسمية تحدد المسؤوليات المشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور.، وتسهم في تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، وتضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتنمية مهارات ومعارف الطلبة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جيل متميز أكاديميًا ومهاريًا.

تحقيق التكامل

ويمثل الميثاق أحد الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، إذ يُسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية بالتعليم، ويوفّر إطارًا واضحًا يضمن تحقيق التكامل بين جهود الوزارة وأولياء الأمور في دعم الطلبة خلال رحلتهم التعليمية.

وقالت الوزارة في كتاب لها يخاطب إدارات المدارس الحكومية اطلعت "الإمارات اليوم" على محتواه، أن التوقيع على الميثاق إلزامي لجميع أولياء الأمور، داعية أياهم إلى ضرورة الإسراع في التوقيع عبر الرابط الإلكتروني المخصص للميثاق، لضمان عدم مواجهة الطلبة أي مشاكل تتعلق بالاختبارات الإلكترونية أو إصدار النتائج.

تعزيز التواصل

وأوضحت أن الميثاق يركز على إرساء بيئة تعليمية داعمة تضمن نمو الطلبة أكاديميًا وسلوكيًا، وتعزيز التواصل المستمر بين المدرسة وأولياء الأمور بما يسهم في متابعة تقدم الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم، ورفع مستوى الوعي بدور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق النجاح الأكاديمي لأبنائهم، فضلا عن توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لتحقيق الأهداف الوطنية في إعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتعكف المدارس الحكومية في الوقت الراهن، على الحصول على توقيع أولياء الأمور على الميثاق الذي يعد وثيقة رسمية تحدد الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور.

آلية التوقيع

وشرحت إدارات مدرسية لـ"الإمارات اليوم" آلية توقيع أولياء الأمور على الميثاق، إذ تتطلب تسجيل الدخول إلى المنصة استخدام الهوية الرقمية الخاصة بولي الأمر، وفي حال عدم القدرة على إتمام التوقيع إلكترونيًا، يمكن لأولياء الأمور زيارة المدرسة، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية لكل من ولي الأمر والطالب.

يأتي هذا الميثاق في سياق التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، حيث تؤمن بأن التفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة، ويساعد في تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصيات قيادية قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع.

وأوضحت أن هذا التعاون بين الأسرة والمدرسة يعكس توجهاتها في تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية، بما يدعم رؤية الإمارات في إعداد أجيال مؤهلة للريادة والابتكار في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.