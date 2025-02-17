30 جهة في «معرض الابتكار» بالفجيرة الأربعاء   

تطلق حكومة الفجيرة «معرض الابتكار» بمشاركة 30 جهة من القطاعات المحلية والاتحادية والخاصة، يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، في فندق دبل تري باي هيلتون بالفجيرة، ويهدف المعرض إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استعراض أحدث المشاريع والابتكارات التي تواكب تطلعات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأوضحت إدارة المعرض، في بيان صحافي، أمس، أن المعرض يأتي ضمن الفعاليات التي تسعى إلى تشجيع العقول الشابة والمبدعين على الإسهام في مسيرة الابتكار الوطني، وتسليط الضوء على حلول تقنية مبتكرة تخدم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والطاقة، والنقل، والخدمات الحكومية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتيح معرض الابتكار منصة تفاعلية للجهات المشاركة لعرض مشاريعها ومبادراتها أمام الجمهور، مع توفير فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات مع ممثلي هذه الجهات، ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتحفيز الابتكار المشترك الذي يسهم في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.

ويستهدف المعرض جميع فئات المجتمع، مع تركيز خاص على طلبة المدارس والجامعات، بهدف غرس مفاهيم الابتكار والإبداع في نفوس الأجيال الشابة، وتشجيعهم على استكشاف فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم التطبيقية، وسيتيح الفرصة للزوار للتفاعل مع مشاريع مبتكرة وتجربة أدوات وحلول تقنية حديثة.

ويعتبر «معرض الابتكار» محطة مهمة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حكومة الفجيرة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً للابتكار والإبداع في الدولة، وإبراز دور الابتكار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، وسيكون الحدث فرصة لاكتشاف أفكار جديدة وتطوير شراكات بناءة تدعم تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون من الدول الرائدة عالمياً في مختلف مجالات الابتكار.