خطط عاجلة في مدارس حكومية لمواجهة تحديات الطلبة الدراسية

تعكف مدارس حكومية على رصد تحديات الطلبة الدراسية قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، لتعالجها بخطط عاجلة ومدروسة من شأنها تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بمستويات الطلبة في مختلف المواد الدراسية.

وأطلقت المدارس استطلاعاً موجهاً لأولياء الأمور لرصد التحديات الدراسية التي يواجهها أبناؤهم، كجزء من جهود فريق جودة الحياة والرفاهية في المدارس، من أجل تقديم الدعم المناسب للطلبة وتحسين بيئة التعلم.

ويرتكز الاستطلاع الذي وصل إلى أولياء الأمور أخيراً، واطلعت «الإمارات اليوم» على محتواه، على محاور رئيسة عدة، تشمل الاستفسار عن المواد الدراسية التي يواجه فيها الطالب صعوبة لاسيما التي لم يحقق فيها النجاح خلال الفصل الأول، مثل الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، وغيرها.

كما ركّز الاستطلاع على الصعوبات في فهم المواد الدراسية، واستبيان ما إذا كان الطالب يواجه صعوبة في استيعاب المحتوى التعليمي أو في عملية التعلم.

وكان للبيئة المدرسية نصيب في محاور الاستطلاع، إذ طُلب تقييم مدى تحفيز البيئة الصفية ومناسبتها لعملية التعلم، فضلاً عن قياس مستوى الدعم الذي يتلقاه الطالب من معلميه أثناء الدروس.

وخصص الاستطلاع مساحة للتعرف إلى الوقت المخصص للمذاكرة، ومعرفة مدى تخصيص الطالب لوقت كافٍ للمذاكرة والمراجعة.

وشكّلت العوامل الخارجية المؤثرة أحد أهم المحاور في الاستطلاع، لاستكشاف ما إذا كانت هناك ضغوط أو مشكلات خارجية تؤثر في التحصيل الدراسي للطالب.

ويركّز الاستطلاع على التعرف إلى مستوى التركيز والتوتر أثناء الامتحانات، وتقييم تركيز الطالب خلال اليوم الدراسي، ومعرفة مدى شعوره بالتوتر أو القلق أثناء أداء الامتحانات الورقية.

ولم يغفل الاستطلاع العوامل الشخصية المؤثرة، إذ ركّز على تحديد العوامل الشخصية التي قد تؤثر في دراسة الطالب، مثل قلة النوم، التوتر، المشكلات الأسرية، الإدمان الإلكتروني، وتأثير الأصدقاء أو عدم الاهتمام بالدراسة.

واحتوى الاستطلاع على محور ثقة الطالب بتحسين المستوى الدراسي، والذي يتم من خلاله قياس مدى ثقة الطالب بقدرته على تحسين أدائه الأكاديمي.

وركّز الاستطلاع على محور التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، لمعرفة ما إذا كانت هناك صعوبات تواجه أولياء الأمور في التواصل مع إدارة المدرسة.

ودعت إدارات المدارس الحكومية أولياء الأمور إلى المشاركة الفعّالة في هذا الاستطلاع، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لضمان الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائهم.

ويُعتبر هذا الاستطلاع خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور، بهدف توفير بيئة تعليمية مثلى تدعم نجاح الطلبة وتفوقهم.