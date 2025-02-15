التربية: تفعيل إلزامية حزام الأمان في حافلات المدارس ومنع اللعب

وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، بأهمية اتباع تعليمات ومعايير ضمان سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، وتطبيق إجراءات صارمة من شأنها المحافظة على التزامهم وسلامتهم أثناء تنقلهم اليومي من المدرسة وإليها، ومنها تفعيل إلزام الطلبة ارتداء حزام الأمان داخل الحافلات المدرسية، ومنع اللعب.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على أمن الطلبة أثناء رحلتهم اليومية أولوية قصوى، وتحقيق بيئة نقل آمنة يتطلب تعاوناً فعّالاً بين المدارس وأولياء الأمور والطلاب، مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات الأساسية يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، ويضمن تجربة نقل آمنة ومنظمة للجميع.

ووفقاً لتوجيهات الوزارة التي استقبلتها إدارات المدارس، وعممتها على أولياء الأمور، واطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيلها، فقد تم التشديد على تطبيق سياسة «إلزامية» ارتداء أحزمة الأمان لجميع الطلبة طوال مدة الرحلة من البيت إلى المدرسة والعكس.

وأفادت بأن مزودي خدمة النقل المدرسي، يطبقون تلك السياسة، تماشياً مع أفضل ممارسات السلامة المعتمدة في النقل المدرسي، إذ إن التزام الطلاب ارتداء الحزام يحميهم من الإصابات الناتجة عن التوقف المفاجئ، والمنعطفات الحادة، أو الحوادث غير المتوقعة، مؤكدة أن التزام ارتداء أحزمة الأمان لا يقتصر على كونه إجراءً احترازياً، بل يعد عنصراً أساسياً لتوفير بيئة نقل آمنة ومحمية من المخاطر.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن اللعب داخل الحافلات المدرسية محظور وممنوع تماماً، موضحة أن هذا السلوك يشكل خطراً مباشراً على سلامة الطلاب وموظفي النقل، مشيرة إلى أن عدم التزام الطلاب مقاعدهم قد يؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات نتيجة الحركة العشوائية أو تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة.

وشددت على أن التصرف بطريقة مسؤولة، والبقاء في المقاعد أثناء الرحلة أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة نقل آمنة ومنظمة للجميع، ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التعاون في توعية أبنائهم بأهمية هذه الإجراءات، مؤكدة أن نشر ثقافة التزام قواعد السلامة في الحافلات المدرسية يسهم في ترسيخ السلوك الآمن لدى الطلاب.